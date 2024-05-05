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永豐金證：報稅季「股票借貸」免賣股輕鬆繳稅

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
5月繳稅季，面對近期台股回跌套牢或資金周轉壓力，永豐金證券建議投資人，短期資金需求，或持續看好台股長期走勢，不必急著賣股變現，可善用「股票借貸」將庫存股票作為擔保品。報稅示意圖／ingimage
5月繳稅季，面對近期台股回跌套牢或資金周轉壓力，永豐金證券建議投資人，短期資金需求，或持續看好台股長期走勢，不必急著賣股變現，可善用「股票借貸」將庫存股票作為擔保品。報稅示意圖／ingimage

5月繳稅季，面對近期台股回跌套牢或資金周轉壓力，永豐金證券建議投資人，短期資金需求，或持續看好台股長期走勢，不必急著賣股變現，可善用「股票借貸」將庫存股票作為擔保品。

「大戶投APP」及永豐金證券理財網，均提供3分鐘線上借貸開戶，最低申辦金額1萬元，最高500萬元，免動用手續費，可享特定標的優惠借貸利率，以天計息，將庫存股票靈活變現。

另外，存股族包括個股、ETF除權息領到的現金或股票股利，均屬股利收入，要計入個人綜合所得，永豐金證券提醒可運用8.5%股利抵減稅額省荷包。

永豐金證券指出，股票借貸從「大戶投APP」及理財網就能線上申辦，善用「股票借貸」不僅活化庫存股票，也提高資金靈活度。庫存股票作為擔保品的期間，不會錯過報稅後緊接而來的台股除權息旺季，讓股利、股息等投資報酬一樣照常領。

存股成為全民投資顯學，股利收入需納入個人綜所稅申報，今年度法定報稅年齡下修至1歲，新增21萬人首次報稅，小資存股族如何聰明報稅更成關注焦點。永豐金證券表示，在申報股利所得稅時，財政部提供「全部所得合併計稅」或「單一稅率（28%）分開計稅」，投資人可擇有利方案。「合併計稅」是將股利所得併入綜合所得總額課稅，且每一申報戶可以按股利金額8.5%計算可抵減稅額，以8萬元為限。

舉例說明，若存股族適用所得稅稅率5%，股利所得可以享3.5％的抵減稅額差額（8.5%- 5%），若可抵減稅額大於應納稅額，差額部分還可以退稅，聰明報稅省荷包。至於「分開計稅」則較適合綜合所得稅率較高的投資人，獲配的股利所得按28%稅率計算應繳稅額。

今年所得稅報稅5月1日展開至5月31日，永豐金證券的電子交易戶可到永豐金證券官網載入金融憑證，從國稅局網路報稅系統中選取「網路下單憑證」方式登入，免出門、線上即可完成綜合所得稅的申報及查詢。

存股 股利 股票

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