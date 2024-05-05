日圓還有機會再貶破160

日圓近日一度貶破一六○價位，掀起新一波買匯熱潮，很多來不及上車的民眾，都在關注是否還有下一回合機會？金融業高層主管認為，目前日圓匯率在日本銀行進場阻貶之後，在一五三至一五七之間價位震盪，但他認為，日圓匯率不能說完全沒有機會回到一六○，至少匯價低於一五七的機會仍相當大。

日圓匯價在上月二十九日一度貶破一六○價位，儘管當天馬上戲劇性的急轉直下，日本銀行出手阻貶使日圓匯率又回到一五四，但由於新台幣兌美元升值的「翹翹板」效應，放大貶值效果，使日圓兌台幣竟一度驚見零點二字頭，當天的銀行現金賣匯量也爆出驚人天量，甚至是平常的三倍之多，不只是現金賣匯量，連日圓存款金額也都顯著增加。讓銀行直呼這些哈日族不但緊盯日圓匯價，且手腳夠快。

日本當局上周疑似二度出手阻貶日圓，市場從日銀數據推測，日本政府總計砸下九點一六兆日圓（約五九八億美元）進場，要將日圓從三十四年低點拉回。

業界高層分析，日本已在二○○九年實施減稅優惠，將企業外國子公司百分之九十五的股息收入排除在課稅範圍外，日本目前只有約百分之五的海外子公司股息仍被課稅，即使再減稅，預期未來可享受新政策減稅優惠者為數很少，此誘因所能發揮影響力的範圍實在有限。

此外，在日圓貶值預期心理持續濃厚的情況下，即使真有稅負優惠，日本企業仍不見得會積極響應政策，這得依稅率優惠與潛在貶值幅度間的詳細估算而定。

另一個日圓貶值帶給企業好處的，就是「外國直接投資獲利」。業界高層分析，日本企業海外子公司價值約二十兆日圓，約當一二六七點四億美元的「外國直接投資獲利」，如果不匯回，仍可持續享受編製合併報表時的匯兌利益，尤其日本企業「外國直接投資獲利」占獲利比重非常高，日圓貶值對日本民眾可能弊多於利，但對日本企業，特別是海外投資龐大的日本上市企業，絕對是利多於弊，企業的態度也成為左右日本銀行阻貶成效的一大重要變數。

綜合來看，日圓匯率一六○價位，不見得是驚鴻一瞥，繼續等到仍不無機會，包括美元指數是否再走強、美債殖利率是否再走高，都會使日圓再有貶值壓力。匯銀人士進而指出，台灣民眾若要換匯，必須連新台幣匯價走勢也觀察，倘若台幣兌美元匯率相對走強，也會放大日圓兌台幣貶值的幅度。

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