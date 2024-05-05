匯市最前線／台幣32.2~32.8元整理

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

過去一周，新台幣匯率升值1.84角，升幅為0.57%。匯銀主管表示，美聯準會降息時程仍是市場關注焦點，展望後市，新台幣匯率仍將跟隨消息面波動，估計短期新台幣匯率將維持32.2~32.8元區間波動整理。

台幣匯率 新台幣 降息

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