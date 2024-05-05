永豐金 繼續尋求國內併購機會
永豐金控（2890）旗下永豐銀行昨（4）日決議斥資逾百億元收購柬埔寨最大微型存款機構，吹響因疫情沉寂許久的金融併購號角。由於此次收購是由子公司永豐銀以自有資金支應，不須另行募資，因此不影響母公司永豐金控在國內繼續尋求併購機會的空間，未來不排除母子公司雙管齊下，繼續併購壯大規模。
永豐金控去年增資112億元創近八年最大規模增資，主要目的就是注資永豐銀行百億元，永豐金與永豐銀獲利大幅成長，推升股價，都利於永豐金、銀對外併購的籌碼。
據了解，此次收購AMRET，由永豐銀以自有資金支應，並不表示永豐金對國內併購就此暫停，且國外併購與國內併購各有不同策略思維與效益，因此永豐金未來仍可望藉由換股搭現金等多重模式，進行國內併購。
永豐銀收購AMRET對永豐金國際化布局具有多個重大意義。
首先，這表示永豐金在西進對岸建立南京子行與陸續增設分行，搭配港、澳分行布局後，國際化布局重心將由西進轉為南向，也就是瞄準東協市場。
永豐銀研究過，國際貨幣基金（IMF）預估柬埔寨2023年至2028年GDP年複合成長率為6.3%，是亞洲成長最快經濟體之一，柬埔寨人口結構組成具人口紅利，也支持其長期經濟成長。在柬國政策較歡迎外資併購而非直接申設分支機構下，併購也較能加快切入並站穩當地市場。
其次，此次永豐銀收購AMRET，總金額雖超過之前玉山金（2884）、上海銀、國泰金（2882）收購柬國金融業，但AMRET資產規模最大，且永豐銀出價水準相對較低，根據資料，玉山、上海等併購的股價淨值比均在2倍以上，永豐銀則相對低，確切收購金額要等主管機關核准、最新財報出爐才確定，但基本的淨值倍數區間大致已定。
第三是，AMRET大股東有世界銀行體系的IFC，以及荷蘭的FMO，IFC原本就對開發中國家協助金融與經濟發展具有使命感並提供協助，AMRET做為微型存款機構原本就力行普惠金融，因此永豐銀收購可發揮更大永續金融影響力，符合ESG方針。
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