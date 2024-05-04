銀行攜學校 擴大人才庫

畢業季快到，金融業召募新人步入高峰。為了提高新人的穩定性，降低新人流失比率，獨立銀行紛紛與大學院校擴大建立建教合作關係，透過在校學生進行實習，擴大新聘行員人才庫，並且達到更高的留任比率，有效降低新人離職率。

每年接近畢業季，公股行庫就會展開大型的新進行員招考，而民營金控則是前進校園向即將畢業的社會新鮮人召募儲備幹部（MA）。比起大型金控集團擁有更高的知名度與資源，獨立銀行徵才除了薪資福利待遇要和公股行庫、金控比拚，更重要的是徵求進入銀行的新血，要有一定的留任率，避免自家淪為其他金融同業的新人訓練班。

因此不少銀行擴大與大學院校合作，共同推展實習項目，一方面可以增加吸收新人的來源，另方面也有利於提高其轉為正職後的留任比率。尤其總行不在台北、分行通路較集中在區域性的獨立銀行，也會同時與在地學校合作，吸收新血。

高雄銀行（2836）基於培訓專業人才，就與包括中國科技大學、高雄科大、中山大學等大專院校，共同推展實習合作。實習期間結束，高雄銀會對實習生評核實習成績，考核成績優異的實習生，在高雄銀招考新人時，這些將畢業的實習生就可以免去筆試程序，直接參加新進人員面試甄選。

高雄銀高層主管指出，自兩年多前開始強化建教合作、擴大實習項目後，近兩年實習生不僅轉正職的比率拉高，並且留任狀況也相當好。

台中銀高層主管表示，台中銀著重與中部地區的大學，包括僑光科大、朝陽大學、逢甲大學等建教合作，除新進行員外，跟逢甲的合作主要以資訊IT領域為主。

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