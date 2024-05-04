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央行364天定存單利率 14年新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（3）日標售364天期定期存單1,400億元，得標利率落於1.396%，創2010年4月以來、逾14年新高，較前一個月上漲0.044個百分點。

大型銀行交易員指出，因適逢繳稅季節、市場資金較為緊俏，銀行的資金調度態度也轉趨謹慎保守，是364天期定存單利率上漲的關鍵主因。

銀行資調主管表示，市場原先預期，本期定存單得標利率約在1.34%~1.43%之間，因此，標售結果符合市場預期，但仍寫下2010年以來的逾14年新高水準。

央行資料顯示，昨天釋出1,400億元的364天期定存單，吸引1,542.5億元的資金進場投標，投標倍數為1.1倍，得標比率為90.76%。

銀行資調主管表示，央行前天公布首季理監事會議議事錄摘要，內容透露央行理事會非常關注通膨發展，可以說「雖然6月不見得會升息，但也不排除可能再升息」，先決條件是要看國內的物價上漲幅度以及經濟成長表現。

銀行主管說，央行理事們相當關注通膨議題，有理事表示「市井小民對於物價上漲相當有感」，這也為6月的貨幣政策決議埋下伏筆；雖然央行不見得會再升息，但若物價居高不下，央行為抑制蠢蠢欲動的通膨，維持緊縮貨幣政策的可能性很高。

央行資料顯示，在首季理監事會議上，有理事認為，去年實質總薪資為近七年來首度負成長，與通膨率仍高有關；且房租及外食費存在持續上漲問題。

因房租具有向下僵固性，且若房價繼續上升，進而推升房租，更不利於物價穩定。外食費部分，其亦易漲難跌，需關注外食費年增率居高不下的情況，且若調價頻度有加快傾向，則表示對物價上漲的壓力短期內將難以緩解，央行「仍須持續密切關注通膨持續性的問題」。

央行 通膨

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