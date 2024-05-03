母親節美麗食光 刷一銀信用卡最高回饋20％

2024年母親節檔期，第一銀行（2892）與多家知名藥妝店及餐飲品牌合作，使用第一銀行信用卡於指定餐廳刷卡消費，最高可享20％回饋，讓卡友輕鬆帶媽媽一起享用美食。

持第一銀行信用卡於寶雅購物，單筆滿699元會員贈點1.2萬點；屈臣氏單筆滿888元贈100元刷卡金 ，5月12日前再加碼化妝品專櫃單筆滿3,000元，送蜜妮抗菌洗手慕絲。

康是美每周五單筆滿988元贈100元現金折價券，6月20日前單筆滿3000元送抽取式衛生紙1條；日藥本舖、杏一藥局、躍獅藥局、小三美日、三友藥妝及萊雅集團指定品牌官網等，祭出單筆滿1,200元贈100元刷卡金。

第一銀行同時攜手多家餐飲品牌合作滿額贈，持「 義享天地聯名卡」至高雄萬豪酒店精選餐廳享八折優惠，用餐當日前往義享時尚廣場消費再享2％刷卡金回饋。

「GLORY+世界卡」、「義享天地世界卡」與EZTABLE平台合作，全台500家以上餐廳及2萬個獨家保留席位，訂位最高享20％優惠；橫濱牛排或藍屋日本料理一銀卡消費單筆滿1,100元現折100元；微兜petit doux推出母親節限定套餐，單筆滿888元現折100元。

BAC Cake & Sweets或馬修嚴選，單筆最高可享100元優惠，眾多選擇讓卡友陪伴家人歡度母親節。

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