快訊

美4月就業數據弱！美股3大指數齊揚 台積電ADR強漲逾3％

母親節美麗食光 刷一銀信用卡最高回饋20％

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
慶祝母親節，第一銀行信用卡享最高20％回饋。圖/聯合報系資料照片
慶祝母親節，第一銀行信用卡享最高20％回饋。圖/聯合報系資料照片

2024年母親節檔期，第一銀行（2892）與多家知名藥妝店及餐飲品牌合作，使用第一銀行信用卡於指定餐廳刷卡消費，最高可享20％回饋，讓卡友輕鬆帶媽媽一起享用美食。

持第一銀行信用卡於寶雅購物，單筆滿699元會員贈點1.2萬點；屈臣氏單筆滿888元贈100元刷卡金 ，5月12日前再加碼化妝品專櫃單筆滿3,000元，送蜜妮抗菌洗手慕絲。

康是美每周五單筆滿988元贈100元現金折價券，6月20日前單筆滿3000元送抽取式衛生紙1條；日藥本舖、杏一藥局、躍獅藥局、小三美日、三友藥妝及萊雅集團指定品牌官網等，祭出單筆滿1,200元贈100元刷卡金。

第一銀行同時攜手多家餐飲品牌合作滿額贈，持「 義享天地聯名卡」至高雄萬豪酒店精選餐廳享八折優惠，用餐當日前往義享時尚廣場消費再享2％刷卡金回饋。

「GLORY+世界卡」、「義享天地世界卡」與EZTABLE平台合作，全台500家以上餐廳及2萬個獨家保留席位，訂位最高享20％優惠；橫濱牛排或藍屋日本料理一銀卡消費單筆滿1,100元現折100元；微兜petit doux推出母親節限定套餐，單筆滿888元現折100元。

BAC Cake & Sweets或馬修嚴選，單筆最高可享100元優惠，眾多選擇讓卡友陪伴家人歡度母親節。

刷卡 消費 第一銀行

延伸閱讀

瑪麗安東妮化身蛋糕！台北君悅母親節、端午粽雙禮齊發

母親節超值組合！ 頂呱呱99元套餐優惠、澎派餐下殺64折、2大夯品買一送一

母親節蛋糕怎麼挑最健康？營養師曝6種蛋糕竟超肥，「健康挑選5秘訣」一次看

母親節國道交通量估增4至6% 12處地雷路段將匝道儀控

相關新聞

母親節美麗食光 刷一銀信用卡最高回饋20％

2024年母親節檔期，第一銀行（2892）與多家知名藥妝店及餐飲品牌合作，使用第一銀行信用卡於指定餐廳刷卡消費，最高可享...

新台幣強漲1.2角站回32.3元 週線終結連7黑

亞幣聯手反攻，加上外資匯入、台股勁揚，三大利多匯聚，帶領新台幣匯率強勢反彈，今天收盤強升1.2角、收在32.376元，重...

台新金法說會／總經理：很榮幸提名王美花任獨董 冀能提升董事會水準

台新金控（2887）3日召開2024年第一季線上法人說明會，台新金總經理林維俊表示，今年董事會將改選，獨董林義夫屆因滿三...

新台幣午盤升8.9分 暫收32.407元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.407元，升8.9分，成交金額8.69億美元

新台幣開盤升4.6分 為32.45元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.45元開盤，升4.6分

開發金促地方創生 榮獲永續雙楷模

中華開發金控推動地方創生永續發展，以「企業的地方創生行腳—開發金控志工假期」」、「打造社區互助共生系統—守護伯拉罕的幸福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。