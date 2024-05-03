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新台幣強漲1.2角站回32.3元 週線終結連7黑

中央社／ 台北3日電
三大利多匯聚，帶領新台幣匯率強勢反彈。示意圖／本報資料照片
三大利多匯聚，帶領新台幣匯率強勢反彈。示意圖／本報資料照片

亞幣聯手反攻，加上外資匯入、台股勁揚，三大利多匯聚，帶領新台幣匯率強勢反彈，今天收盤強升1.2角、收在32.376元，重返32.3元價位，創半個月新高，週線也終止連7黑。

美國聯準會1日決議利率按兵不動，政策利率維持在23年的高點；儘管美國經濟出乎意料地強勁，聯準會主席鮑爾明確表態，下一步行動不太可能是升息，淡化市場憂慮，美元聞訊下挫，亞幣得以暫時擺脫今年以來的趨貶格局。

新台幣兌美元今天以32.450元開出後，隨著日圓、人民幣急彈，匯價火速升破32.4元，最高觸及32.354元、勁揚1.42角，進口商趕緊進場敲進美元，升幅一度收斂，但外資午後積極匯入，讓新台幣收盤價站回32.3元價位，創半個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至17.33億美元。

外匯交易員指出，聯準會幾乎排除升息可能，讓維持好一陣子強勢格局的美元回落修正，亞幣順勢反彈，但美元要大幅走弱有難度，畢竟聯準會未對降息時點給予明確答案，金融市場不確定性仍多，後續美國經濟數據表現依舊是牽動聯準會政策動向及市場預期的關鍵。

根據央行統計，由於市場對聯準會升息的憂慮淡化，美元指數今天下跌0.41%，主要亞幣同步反彈，中國雖因勞動節休市，但離岸人民幣漲勢強勁、升破7.2元，新台幣升值今天升0.37%，韓元勁揚0.96%，日圓甩開頹勢、一度站回152，狂漲1.44%。

外匯交易員認為，隨著美元修正，亞幣偏貶態勢得以稍微踩煞車，但是否就此扭轉還很難說，畢竟聯準會對降息未給予明確說法，美元要大幅走弱有難度。

美國今晚將公布最新非農報告，外匯交易員認為，除非結果大幅優於預期，否則短線美元走勢還是偏震盪，新台幣匯率則視消息面發展，呈區間整理。

新台幣 美國聯準會

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