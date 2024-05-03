台新金法說會／總經理：很榮幸提名王美花任獨董 冀能提升董事會水準

台新金控（2887）3日召開2024年第一季線上法人說明會，台新金總經理林維俊表示，今年董事會將改選，獨董林義夫屆因滿三屆依規定無法再連任，2日董事會已提名經濟部長王美花擔任獨董候選人，待6月14日股東會投票通過就任，很榮幸提名王美花，她的公職經驗豐富、國際視野寬闊，相信能進一步提升台新金董事會水準及多元背景。

台新金控今(3)日召開2024年第一季線上法人說明會，由台新金控總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真以及台新人壽總經理邢益華六人共同主持。

針對台新金控營運表現，林維俊表示，主要業務動能回升，該公司第一季稅後純益50.11億元，每股稅後純益0.36元，股東權益報酬率10.53%，每股淨值為13.93元，整體營運表現持續穩健。此外，會中公布配發普通股每股現金股利0.6元及股票股利0.4元，合計總股利配發1元。

林維俊指出，受全球經濟基本面穩步回升，企業動能及投資動能復甦。在各項主要收入方面，其中淨手續費收入及淨利息收入，分別較去年同期成長30.8%、10.6%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總存款餘額成長10.1%，總放款餘額成長13.1%，個人信貸有不錯的表現，較去年同期成長16.26%。在信用卡業務方面，簽帳金額與毛手續費收入分別較去年同期成長19.1%、20.5%，有效卡數已突破463萬戶，特店家數上升至16.8萬家，持續位居市場領先地位。此外，台新銀行授信資產品質維持良好，逾放比及覆蓋率分別為0.1%及覆蓋率1247.5%。

在子公司台新證券的業務表現方面，台新證第一季獲利佔金控整體13%，稅後淨利達6億元，年成長48%，主因是經紀收益增長。子公司台新人壽持續發展多元通路，第一季初年度保費(FYP)收入為51億元，與前一季相比較，成長幅度高達62.1%；台新人壽負債成本也持續下降，由去年同期3.88%下降至本季度3.80%。

林維俊在法說會中表示，台新銀行福岡支行4月23日正式開業，台日官員共同出席見證台新厚植海外營運實力。此為台新銀行繼2016年赴東京設立分行後，於日本設立的第2個服務據點，具有指標性的意義。未來，台新將持續拓展日本關東首都圈、關西、九州等企業及不動產融資需求，擴大業務腹地並同時加速亞洲地區布局之擴展。

最後林維俊開心分享，國際永續評比機構S&P Global公布2024年永續年鑑，台新金控名列銀行產業別全球Top 1%最高榮譽，是台灣該產業唯一獲得此亮眼成就的金融機構。此外，本季子公司台新育樂新成軍的台北台新戰神籃球隊，成立第一年就闖進季後賽，並且偕同其他球隊首度將球賽事移師到大巨蛋舉行創舉，兩天吸引逾3萬人次入場觀戰，打破台灣職業籃球史上單場最多現場觀眾的紀錄，也為台灣運動賽事再度寫下新里程碑。另外，台新青少年基金會藉由舉辦「台新青少年志工菁英獎」，鼓勵青少年發揮小我力量，為社會帶來正向影響，本屆傑出志工獎學生亦獲得副總統賴清德接見，肯定其傑出表現。台新金除經營金融本業，更不忘發揮企業社會責任，秉持「認真，讓美好永續」的精神延續下去。

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