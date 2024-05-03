投資台股護國群山 台灣動力基金一把抓

近期台股受中東緊張局勢、通膨居高不下導致聯準會可能延後降息等因素影響，在創歷史新高後回跌，指數於2萬點附近高檔震盪。不過由於全球景氣持續回溫，加上AI 相關產業需求動能依舊強勁，都有望帶動台灣經濟進一步擴張，台股中長期展望仍正向樂觀。因此當此台股回檔之際，法人表示，可採逢低進場布局方式投資主動式台股基金，有機會加速財富累積。

統一投信台股投資團隊表示，台灣在AI產業鏈中具舉足輕重的關鍵地位，台股向來坐擁科技主場優勢。受惠高速運算、人工智慧等新興科技應用強勁需求帶動，電子相關產品需求回溫，加上今年消費電子亦有新產品問世，可望刺激疲弱已久的終端需求回升，台灣出口與投資將可望恢復成長動能。

回歸台股投資市場，統一台灣動力基金匯聚電子零組件產業、半導體產業、電機機械產業等各類投資優勢，讓投資人可以一舉掌握台灣科技市場的護國群山類股，參與科技產業的後續爆發力，基金各期間績效表現相當亮眼，不僅報酬率勝過同類型基金，也大幅領先台灣加權指數，成立以來累積報酬率高達553.2%，值得成為資產配置核心標的。

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