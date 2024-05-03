開發金控深耕地方創生 榮獲遠見ESG企業永續雙楷模獎

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金控推動地方創生，榮獲遠見ESG傑出方案雙楷模獎，行政院副院長鄭文燦(左)擔任頒獎人，開發金控執行副總經理顏志堅(右)代表領獎。開發金控／提供
開發金控推動地方創生，榮獲遠見ESG傑出方案雙楷模獎，行政院副院長鄭文燦(左)擔任頒獎人，開發金控執行副總經理顏志堅(右)代表領獎。開發金控／提供

開發金控（2883）推動地方創生永續發展，以「企業的地方創生行腳 – 開發金控志工假期」」、「打造社區互助共生系統 – 守護伯拉罕的幸福微光」兩大方案，勇奪2024遠見ESG企業永續獎-教育推廣組及樂齡友善組雙楷模獎殊榮，實踐企業社會責任再獲肯定。

開發金控自2021年起推動「共融力（Inclusive Vision）」計畫，致力運用集團志工的力量結合金融業核心競爭力，連結利害關係人資源，共同促進台灣地方創生的發展。本屆遠見ESG企業永續獎共有319件報名，傑出方案類共有80件入圍，開發金控從中脫穎而出，一次獲得兩大獎項，顯見開發金控以地方創生作為ESG社會面的推動主軸，成功發揮社會影響力，獲得評審一致好評。

「地方創生志工假期」創業界之先，與長期合作的地方創生團隊合作，依據在地需求，設計志工服務與文化體驗行程。除了帶領集團同仁深入地方，提供第一線志工服務，協助地方創生團隊推展弱勢教育、長輩照顧、環境共生等支持系統，也透過帶入人流，增加地方創生團隊與在地產業的收入。

自開辦至今，開發金控已舉辦40場「地方創生志工假期」，吸引全台超過1,000名同仁參與，陪伴弱勢孩童近150人次、幫助弱勢長輩超過100人。這項超過一年的全台地方創生支持行動，也是一場大型體驗式地方創生推廣教育，大幅提升集團員工對地方創生的理解、認同、與支持。

為解決鄉鎮高齡化問題，開發金控長期支持伯拉罕共生照顧勞動合作社，在台中和平區部落建立世代互助共好的場域。除了推動「友雞生活計畫」支持長者經濟自立、協助開展「All-in-One」多元照顧模式，更透過源源不絕的志工力量，建立多元空間載體，創造世代互動交流的場域，增加孩子對社區的認同，也為日後留鄉、返鄉播下種子。開發金控對和平區部落的長期投入建設，榮獲樂齡友善組-楷模獎肯定。評審認為，開發金控以創新方式支持長者經濟自立、強化社區建設，提升生活品質，以因應超高齡社會帶來的挑戰，展現企業社會責任的能量。

展望未來，開發金控將持續推動地方創生，開展地方創生人才培力計畫並建立地方創生生態系，集結更多力量，實現台灣城鄉的永續發展，創建共好共融社會。

志工 開發金控

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