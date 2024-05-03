一銀推品牌形象歌曲
為歡慶邁向125周年，並提升年輕化品牌形象，第一銀行與SONY集團旗下So-net的音樂製作團隊「八度音創」合作，首推品牌形象歌曲《就在你左右》，邀請曾與S.H.E、動力火車及林宥嘉等多位知名歌手合作的金牌製作人張博彥，親自創作詞曲並擔任演唱人，以簡潔動感的旋律搭配溫暖正向的歌詞，營造第一銀行穩健踏實的百年印象。
第一銀行品牌形象歌曲由專業團隊量身打造，歌詞詮釋125年來與客戶、員工共同成長的理念及軌跡，並特邀往年第一銀行行員歌唱比賽優勝組同仁參與錄製，與張博彥合作獻聲演唱，藉由歌聲傳遞專業精神與不斷創新的動力，打造年輕化形象的同時更凝聚同仁向心力，貫徹「就在你左右」的品牌精神。
長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）的第一銀行，在建立年輕、陽光、公益、專業、知性的品牌形象上，一直以來用獨具創意的策略贏得消費者關注及認同，為持續推廣ESG並融入於民眾日常生活中，2023年創金融業先例與藝人溫妮合作，推出品牌形象影片《E起動起來》，透過唱跳MV及洗腦神曲深受大眾好評，累計觀看次數已突破75萬次；並成為首家開創ESG Podcast的公股銀行，推出《一銀陪你聊「新」事》節目，邀請名人來賓探討永續發展的主題，今年全新第3季還新增「第一會客室」單元，由第一銀行同仁分享第一線攔阻詐騙等精采故事。
第一銀行起源於1899年設立的「臺灣貯蓄銀行」，為台灣本地第一家民營銀行，未來將持續運用多元平台及管道，為百年品牌注入創新動能，且作為永續金融先行者，更將積極發揮關鍵影響力，提供專業且溫暖的金融服務，成為民眾首選的第一品牌。
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