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台新金董事會 通過提名王美花任獨董

聯合報／ 記者戴玉翔／台北報導
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片

台新金控今年將進行董監事改選，昨天董事會通過董事候選名單，預計將於今公布，據了解，在獨立董事方面，即將卸任的經濟部長王美花已確認提名，但這項人事仍須等六月十四日股東會通過。

台新金將於六月十四日召開股東會，並進行三年一次的董事改選，自第七屆董事會起，席次就由原本九席降為七席，獨立董事三席，今年維持改選七席董事，根據時程，本屆董事將於七月二十三日就任。

據了解，台新金昨日召開董事會，會中通過董事候選名單，現任獨董管國霖與張敏玉都將續任，而由於金管會要求上市櫃獨董任期不能超過三屆（九年），因此林義夫獨董的位置需要調整，改由王美花接替。

台新金邀請卸任經濟部長擔任獨董行之有年，二○○七年王志剛擔任台新金與台新銀獨董，二○一五年又邀請林義夫擔任獨董，王美花是第三位進入台新金董事會的卸任經濟部長。

王美花是台大法律系出身，畢業後考取公職，於一九九一年進入經濟部，長期深耕智慧財產權及智財法律領域，也曾任行政院經貿談判辦公室副總談判代表、對外貿易發展協會副董事長，並於二○二○年升任經濟部長，而在五二○卸任後，將轉戰民營金控，開展不一樣的人生事業版圖。

台新銀有和國防部締約為「第一家服務國軍薪轉民營銀行」，王美花任獨董是否涉嫌利益迴避？台新金指出，倘若王美花之後任台新金及台新銀獨立董事，而國防部與台新銀行有何交易或商業往來機會時，一定會遵守「公職人員利益衝突迴避法」及其他相關法令規定，台新銀行亦會落實銀行法、金控法等要求。

台新金控 國防部 智慧財產權 王美花

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