金控業配息增八成 總額達2,167億

上市金控股利昨（2）日全數出爐，共14家金控發放現金股息總額達2,167.5億元，比上一年度大增近八成，遠高於金控去年獲利年增幅度。幾家大型金控股利配發率拉高，並增加現金股息比重，是整體金控發放現金股息總額大增關鍵。

統計有發股利的13家金控現金股息殖利率，以昨天收盤價估算，仍以中信金（2891）5.28%最高，國票金（2889）、華南金（2880）也有近5%，玉山金（2884）4.37%，再加上國泰金（2882）、兆豐金（2886）、開發金（2883）、富邦金（2881）、元大金（2885）等，總計有九家金控現金股息殖利率超過3.5%、定存利率二倍以上。

台新金是最後一家公布股利的金控，昨天決議每股配發0.9999999元股利，股利配發率拉高到近百分百，其中現金股息每股0.5999999元，股票股利0.4元。

以昨天台新金收盤價18.05元計算，現金股息殖利率3.32%。

上市金控2023年獲利年成長近三成，且少了2022年財報有大額投資未實現損失吃掉股利配發空間的限制，因此不少金控分派2023年盈餘時，在獲利成長、擺脫配發股利限制後，大幅拉高股利配發率，除國票金配發率高達169%，玉山金、台新金股利配發率都達99%、近百分百，富邦金、國泰金股利配發率拉高到六成以上，也創下近十年左右新高。

中信金去年獲利創新高，配發率維持六成多，現金股息每股1.8元創歷史新高，讓中信金發出的現金股息總金額衝上353億元，一舉躍升為金控最大方的股息大戶。

金控股因為股本規模較大，向來偏重發放現金股息，既緩和股本膨脹、稀釋每股獲利的問題，也迎合外資偏好。

今年整體金控共發出2,167.5億元現金股息，除了中信金，其他像富邦金、國泰金也分別發出325億、近300億元的股息，兆豐金雖然配發率壓低，但也有216億元，玉山、華南、元大、第一金也都發放逾百億元的現金股息。

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