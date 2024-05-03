開發金促地方創生 榮獲永續雙楷模

中華開發金控推動地方創生永續發展，以「企業的地方創生行腳—開發金控志工假期」」、「打造社區互助共生系統—守護伯拉罕的幸福微光」兩大方案，勇奪二○二四遠見ＥＳＧ企業永續獎—教育推廣組及樂齡友善組雙楷模獎，從三百一十九件參賽案中脫穎而出，實踐企業社會責任再獲肯定。

開發金自二○二一年起推動「共融力」計畫，運用集團志工的力量結合金融業核心競爭力，連結利害關係人資源，共同促進台灣地方創生發展。

「地方創生志工假期」創業界之先，與地方創生團隊合作，依據在地需求，設計志工服務與文化體驗行程，帶領集團同仁深入地方，提供第一線志工服務，推展弱勢教育、長輩照顧、環境共生等支持系統，並帶入人流，增加地方創生團隊與在地產業收入。開辦至今已舉辦過四十場，超過一千名同仁參與，陪伴弱勢孩童近一百五十人次、幫助弱勢長輩超過一百人。

針對鄉鎮高齡化，開發金長期支持伯拉罕共生照顧勞動合作社，在台中和平區部落建立世代互助共好場域，推動「友雞生活計畫」支持長者經濟自立、協助開展「All-in-One」多元照顧模式，以志工力量建立多元空間載體，創造世代互動交流場域，增加孩子對社區的認同，為日後留鄉、返鄉播下種子。開發金控對和平區部落的長期投入建設，榮獲樂齡友善組—楷模獎肯定。

展望未來，開發金控將持續推動地方創生，實現台灣城鄉的永續發展，創建共好共融社會。

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