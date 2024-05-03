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央行首季理監事會議紀錄…2,400字長文 通膨出現33次

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
央行首季理監事會議紀錄摘要出爐，外界解讀貨幣政策基調為「鴿中帶鷹」。 圖／聯合報系資料照片
央行首季理監事會議紀錄摘要出爐，外界解讀貨幣政策基調為「鴿中帶鷹」。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行今年首季理監事會議紀錄摘要出爐，外界解讀貨幣政策基調為「鴿中帶鷹」；除有理事稱「市井小民對物價上漲相當有感」、「升息應以1碼為正常調升幅度」外，近2,400字的紀錄裡，「通膨」關鍵字出現33次、理事更是七度提到「房租」與「外食」費的高漲問題。

央行3月21日舉行今年首場理監事會議，為抑制4月電價調漲引發的通膨預期心理，央行理事會決議升息半碼（0.125個百分點），跌破市場眼鏡。

央行昨天公布首季議事錄摘要顯示，有理事贊同升息半碼，並表達通膨預期為貨幣政策相當重要的考量因素，一旦強烈的通膨預期形成後，就難以壓制。台灣CPI年增率已連四年接近2%或2%以上，4月提高電價帶動一輪新的漲價風潮並刺激通膨預期；通膨預期並非不去提它，它就不會發生，央行調升半碼具有宣示效果，「未來通膨若仍居高不下，則很有可能繼續升息」，因為「物價穩定為央行責無旁貸且最重要的任務」。

另一位理事亦贊同政策利率調升半碼，並表示「市井小民對於物價上漲相當有感」。也有理事認為，去年實質總薪資為近七年來首度負成長，與通膨率仍高有關；且房租及外食費存在持續上漲問題。因房租具有向下僵固性，且若房價繼續上升，進而推升房租，更不利於物價穩定。外食費部分，其亦易漲難跌，需關注外食費年增率居高不下的情況，且若調價頻度有加快傾向，則表示對物價上漲的壓力短期內將難以緩解。升息半碼可表達央行緩和物價上漲不利因素的態度，但「仍須持續密切關注通膨持續性的問題」。

有理事認為，當前美元維持強勢，今年迄今新台幣對美元貶值，小幅升息或可稍微緩解新台幣貶值的壓力。也有理事表示，相較其他主要經濟體，我國實質利率為負值，在經濟成長及勞動市場表現均屬穩健的情況下，升息是正確的決策；「升息應以1碼為正常的調升幅度」，惟仍贊成本次調升政策利率半碼。

另位理事指出，我國CPI年增率2%以上已持續一段期間，主因外食費及房租價格上漲。外食費年增率自2022年2月起，除2023年2月低於4%外，其餘月份均達4%以上。而自2022年7月起，房租年增率每月均達2%；店租上漲對外食費不利，須關注此加乘效果；但升息幅度亦不宜過高，以避免房東轉嫁，推升房租，升息半碼應屬合宜。

升息 房租 通膨

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