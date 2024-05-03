台新金提名王美花當獨董

台新金控（2887）今年將進行董監事改選，昨（2）日董事會通過董事候選名單，預計今（3）日公布，據了解，獨立董事方面，即將卸任的經濟部長王美花已確認提名，但這項人事仍須6月14日股東會通過。

台新金今年將於6月14日召開股東會，並進行三年一次的董事改選，台新金自第七屆董事會起，席次就由原本九席降為七席，獨立董事三席，今年維持改選七席董事，根據時程，本屆董事將於7月23日就任。台新金昨日召開董事會，會中通過董事候選名單，現任獨董管國霖與張敏玉都將續任，而由於金管會要求上市櫃獨董任期不能超過三屆（九年），因此林義夫獨董的位置需要調整，改由王美花接替。

台新金邀請卸任經濟部長擔任獨董已行之有年，像是2007年王志剛擔任台新金與台新銀獨董，2015年又邀請林義夫擔任獨董，而王美花是第三位進入台新金董事會的卸任經濟部長。

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