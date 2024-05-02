快訊

得知妹婿竟是車手頭涉詐騙被逮 余筱萍大笑後提出這要求

影／警政監林明佐涉洩密帶回中調組 副大隊長列證人請回

滅ETF熱火！金管會出新招 要讓主動型基金抬頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
投信業狂發ETF、壓縮主動型基金，市場發展出現傾斜，金管會出手了，2日宣布調整「投信躍進計畫」將承作有關ETF的業務，全數剔除、不計入優惠門檻標準中，要讓主動型基金有機會抬頭。本報資料照片
投信業狂發ETF、壓縮主動型基金，市場發展出現傾斜，金管會出手了，2日宣布調整「投信躍進計畫」將承作有關ETF的業務，全數剔除、不計入優惠門檻標準中，要讓主動型基金有機會抬頭。本報資料照片

投信業狂發ETF、壓縮主動型基金，市場發展出現傾斜，金管會出手了，2日宣布調整「投信躍進計畫」將承作有關ETF的業務，全數剔除、不計入優惠門檻標準中，要讓主動型基金有機會抬頭，新制在今年6月申請時適用，9月底前公布新名單。

2023年獲「躍進計畫」優惠是元大投、國泰投和第一金投信等3家，金管會以新制來估算，將會有一家未能達標而遭剔除，無法再享優惠。

目前市場以發行主動型基金較多者，以外商投信、本土中型業者為主，料成為這波新制的受惠者。一旦獲得「認可」，可享新基金加速審、增加送審檔數等。

金管會此政策有三大效益，一、降溫投信業狂發高股息ETF熱潮，二、促投信業多發主動型基金、提升投研能力，三、讓重壓ETF的業者也能轉向，衡平產品策略。

證期局副局長黃厚銘說，基金有主、被動型，每家投信業發展策略不同，但近年ETF熱潮，影響計算優惠門檻標準，金管會不希望因為市場發展、擠壓了主動型業者，希望讓未來標準、回到中性狀況。

他說，這就如同「考試引導教學」，透過修改標準，讓市場、業者產品策略更能兼顧主被動型，回到平衡狀況，而非過度偏頗。

金管會是在2015年推出「躍進計畫」，藉此提升投信人才、技術、擴大規模並朝國際化發展，至今已邁入第十年。採每年評核並在9月底前公布新一年度申請獲認可、可拿優惠的業者。

以近五年來看，達標拿優惠者多是元大、國泰、富邦等大型投信業者、全以發ETF為主，加上近兩年ETF掀狂潮，市場發展與產品策略出現傾斜。

金管會這次修正「躍進計畫」中的「投研能力項目」指標，將投信業者複委託檔數或規模、平均報酬率、近三年投研團隊、人數及平均資產規模等，全數剔除計算ETF業務量，黃厚銘說，其中以檔數或規模計算的這項條件、衝擊以ETF為主力者最大。

新標準上路後，金管會希望可讓發行主動型基金的業者，更有機會達標、並來申請優惠措施，未來將針對市場情況、今年實施結果，再做滾動式檢討和調整。

ETF 金管會 高股息

延伸閱讀

避免ETF排擠主動型基金發展 金管會修投信獎勵指標

NBA／系列賽4勝僅落後56秒 塞爾蒂克記取教訓淘汰熱火

NBA／熱火被淘汰 35歲勒夫喊「不想退休」

NBA／上半場就領先超過20分 塞爾蒂克G5復仇淘汰熱火

相關新聞

將嚴審高股息ETF？新光投信暫停募集 金管會回應傳聞

新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函，決定該檔ETF暫停募集，此消息被市場視為金管會已開始對...

不在提名名單內…永豐餘董座劉慧瑾將卸任 宣布已完成階段性任務

永豐餘投控（1907）董事會通過第29屆董事提名名單，董事長劉慧瑾不在提名名單中，將卸下董座一職，而從永豐餘本屆董事提名...

滅ETF熱火！金管會出新招 要讓主動型基金抬頭

投信業狂發ETF、壓縮主動型基金，市場發展出現傾斜，金管會出手了，2日宣布調整「投信躍進計畫」將承作有關ETF的業務，全...

未見錦鋐？國票金控十大股東出爐 維持三大股東共治時代

國票金控（2889）前十大股東出爐！官股、旺旺以及耐斯持續維持各9.9％持股，延續三大股東共治時代，但原本去年躍升第八大...

避免ETF排擠主動型基金發展 金管會修投信獎勵指標

近年台灣掀起ETF狂潮，為避免市場失衡導致主動型基金業者發展空間受擠壓，金管會修正「鼓勵投信躍進計畫」申請指標，包括計算...

網路報稅手機號碼認證夯 去年使用比例近49%

台灣網路認證公司今天表示，2018年跟電信業合作，透過電信服務建立身分識別，像是5月綜所稅申報開跑，網路報稅透過手機號碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。