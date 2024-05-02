電子簽章法通過 業界盼建構共享共榮共好身分識別生態

臺灣網路認證公司2日舉辦「2024 TWID金融科技論壇」，適逢「電子簽章法」修法的三讀通過，業界期盼，建構共享共榮共好的身分識別生態系，整合金融和電信服務，共同創建「數位臺灣」。

臺網公司董事長李榮琳表示，臺網公司持續推動網路金融安全環境的建置，第一屆TWID金融科技論壇，以行動實名認證應用為主題，自此行動實名認證開始濫觴，從勞保、健保、甚至報稅，逐一落實到生活應用的各層面；上一屆TWID金融科技論壇則聚焦於「電子簽章」加上「身分識別」的電子簽署趨勢與應用，會議的共識與結論，呼應了電子簽章法的修訂方向，更迎來「電子簽章法」修法的三讀通過；今年則是以「建構共享共榮共好的身分識別生態系」為主題，期待整合金融和電信服務，金融科技（FinTech）遇上金融電信（FinTel），共同創建「數位臺灣」。

臺網公司策略長杜宏毅分享，透過資料共享（共享）、共創利基（共榮）、共同建設一個美好數位臺灣（共好）三面向，從多元化的整合、多層次的介接及自主性的使用來建構共享共榮共好的身分識別生態系。

數位部數位產業署副署長林俊秀指出，數位生活型態，帶動電子簽章使用需求。立法院已於4月30日三讀通過「電子簽章法」修正法案，擴大電子簽章普及運用，未來電子簽章效力與紙本簽章相同，對金融產業、醫療產業、法律產業，都將有重大影響，可望讓民眾更便利，縮短辦理各種業務的流程、時間。推動電子簽章法修法預期達成智慧政府和數位轉型之政策目標、塑造更有利多元電子簽章發展之法制環境，及促進電子簽章國際對接，暢通國內、外企業之交流往來。

台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑表示，台灣金融服務業聯合總會積極協助主管機關，推動金融科技應用。配合主管機關「金融科技發展路徑圖1.0到2.0」，包括以「金融科技共創平台」、「金融科技創新園區FinTechSpace」維持創新動能，支持金融科技發展。吳秘書長進一步分享金融業運用人工智慧、數位身分驗證控管金融交易風險、政策推動運用科技防詐等趨勢觀察，呼應行動創新AI內閣，由政府帶頭鼓勵創新持續不斷激盪創新火花，打造可信的數位台灣。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，台灣電信業者現正面臨5G發展、電信整併兩大挑戰，未來將致力開發跨產業的整合型服務，如與金融業合作，金融業的優勢，在普獲客戶信任，電信業的強項在便利；FinTel可結合信任、便利，提供民眾更便利的金融科技服務。另一方面，今天將發表的MID KYC更進一步提供了使用門號的狀態查詢功能，提供民眾更便利的金融科技服務。

至於「金融科技創新應用的分享與實踐」，元大銀行執行副總經理郭美伶建議，身分驗證如金融FIDO，應依不同場域訂定分級標準，讓需求單位依自身風險程度，選擇身分驗證工具，而現行法規多侷限於臨櫃業務，無法因應金融科技潮流，建議主管單位，要求嚴謹、需臨櫃辦理的業務，才採正面表列制，其他則採原則制，方能與時俱進。

凱基證券資深協理鄭嘉慶分析，金管會現正大力推動金融FIDO，但以銀行為主，而證券業則使用數位憑證，現尚未被列入金融FIDO申辦工具之列，「數位憑證歷經20多年的考驗，無論在法源、技術，皆經得起考驗」，各金融次產業是否應有統一身分驗證標準，應是主管機構未來的重要課題。

新光人壽副總晨旭強調，若「電子簽章法」賦予電子簽章法律效力，保險業將樂於採用，而壽險公會正在盤點「電子簽章法」排除項目，如若干契約在送達時，必須由本人簽約，其他可採用電子簽章的業務項目，都可能陸續採用電子簽章，便利性可望大幅提升。

台灣大哥大新科技事業發展副總韓昆舉指出，去年的網路報稅戶，高達49％採用電信認證，足證電信認證已普獲民眾認可，「電信業者正和主管機關溝通，在符合「電子簽章法」的前提下，希望能結合銀行雙因驗證+數位簽章，協助客戶快速且安全地在線上完成身分識別，不必臨櫃，就可完成申辦事項。

臺網公司強調，台網TWID身分識別中心打造相互提供服務的合作平台，與合作夥伴共同建構共享共榮共好的身分識別生態系，一起創建值得信賴的數位臺灣。

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