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將嚴審高股息ETF？新光投信暫停募集 金管會回應傳聞

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函，決定該檔ETF暫停募集，此消息被市場視為金管會已開始對高股息ETF把關趨嚴；證期局副局長黃厚銘晚間回應。本報資料照片
新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函，決定該檔ETF暫停募集，此消息被市場視為金管會已開始對高股息ETF把關趨嚴；證期局副局長黃厚銘晚間回應。本報資料照片

新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函，決定該檔ETF暫停募集，此消息被市場視為金管會已開始對高股息ETF把關趨嚴；證期局副局長黃厚銘晚間強調，審查標準前後一致且中性，「該檔ETF是公司自行撤件」。

黃厚銘說，新光高息ETF之前有補件，但今天自行撤件，撤回理由是認為台股行情有些變化，他強調，每家公司是否要繼續申請台股ETF，是由各家商業考量，金管會審查是具有一致性標準。

金管會對所有送審基金的審查標準具一致性、中立性，主要看三大重點，一、文件是否齊備，二、公開說明書應揭露事項是否有充分揭露，三、信託契約和契約範本是否有重大差異，若文件不齊備或疏漏，會請業者補件。

新光投信台股ETF是2023年12月送審，至今「審了近半年」最終鍛羽而歸，被視為金管會審查趨嚴，市場擔心未來新高息ETF恐更加難產。

黃厚銘說，審核時間拉長，應該是中間有請新光補件，導致時間拉長，至於新光撤回是基於公司商業或策略判斷，與審查無關。

據統計，扣除新光投信自行撤件後，至今還有四檔ETF正在審核中，其中一檔是富蘭克林台灣ESG永續高股息ETF，其他三檔ETF都是投資海外股債。

ETF 金管會 高股息

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