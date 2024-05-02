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保誠人壽分紅宣告出爐 過去11年皆達中分紅以上水平

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

保誠人壽宣布，經董事會日前核准2024年分紅保單的紅利宣告，受益於穩健的投資策略及良好的風險控管，即使2023年因為通膨居高不下、持續的貨幣緊縮政策以及國際地緣政治衝突等不利因素，為投資市場帶來高度的不確定性，仍可微幅調高部分保單群組之年度紅利，其餘保單群組則維持前一年的紅利水準，這也代表保誠人壽過去11年所銷售的分紅保單，皆達到100%中分紅以上水平。

保誠人壽通路長蔡淵霖表示，分紅保單每年的實際紅利分配，除了反映過去各項營運績效所累積的盈餘外，亦需考慮未來長期的可能營運績效，以維持分紅帳戶的長期適足性及紅利分配的平穩性為目標，而不是追求短期的獲利。保誠人壽透過平穩性原則，保留投資績效較佳年份的部分盈餘於紅利帳戶中，以支應投資績效較差年份的紅利給付，降低短期投資市場波動對紅利分配金額的影響，確保未來年度保單紅利的穩定性，這也說明為何保誠人壽過去11年所銷售的保單，皆能維持在100%中分紅以上之水平。

近期分紅保單受到消費者關注，保誠人壽提醒消費者，分紅保單包含保證的壽險成分以及不保證的保單紅利等兩大要素。由於分紅為不保證，更需注意保險公司過去的分紅績效及投資實力。作為台灣市場唯一長期專注在分紅保單經營的壽險公司，保誠人壽分紅商品的歷史分紅宣告資訊，皆公告在官方網站供消費者查詢，資訊完全公開透明。

消費者如要規劃個人及家庭保障，可透過不同的分紅設計，規劃不同人生階段的保障及資產管理，例如美式分紅保單主要著眼於資產累積及退休金準備；而英式分紅保單則是以保障及資產傳承為主要訴求。保誠人壽提醒，分紅保單目的是提供保障，保障規劃仍需要以個人及家庭需求出發，切勿把分紅保單當作投資產品，以免引起錯誤的期待。

保誠人壽長期深耕分紅保單市場，除了產品線最多元化外，也為消費者提供多種幣別及繳費期別，讓消費者更有彈性地規劃所需保障，以因應各個人生階段的需求，落實保誠人壽「保障每個人生，誠就每個未來」的企業宗旨。

保單 消費

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