全球科技巨頭搶占 AI 商機 台系供應鏈2024下半展望樂

近期的美國財報周中，Meta、微軟、Google母公司Alphabet均繳出良好的季度表現。法人指出，全球科技巨頭持續搶占AI商機，軍備競賽延燒，龐大的資本支出不僅牽動全球科技版圖變化，更連動相關台系供應鏈樂觀展望，有助2024下半年營運持續錦上添花。

Meta營收超越預期成長27%至364.4億美元，微軟營收成長17%，營收上升至618.6億美元，而Alphabet營收成長約15%，來到805.4億美元。就個別業務來看，微軟的Azure及Google雲端營收分別成長28%及31%，持續扮演營收成長最強的引擎。

不約而同的是，三家科技巨頭皆計畫持續加碼AI投資，微軟資本支出成長3億美元至115億美元；Alphabet資本支出達到120億美元，成長幅度高達91%，Meta也提高今年的預期資本支出到350億至400億美元區間，以增加對AI基礎設施的投資。

野村投信表示，觀察自4月22以來大盤這波反彈，傳產股從重電、水泥、營建、航運、軍工一波波類股輪漲，而金融股更出現強勁的補漲行情，電子股則仍以半導體設備、AI伺服器、散熱較強。

野村中小基金目前仍以AI相關的布局為主，看好產業如：GPU相關（晶圓代工、記憶體），再AI伺服器（組裝、散熱）及自研晶片（ASIC業者、矽智財），乃至於AI電力需求（變壓器、配電盤），皆為這波反彈主要領漲之產業，隨著受惠美國科技巨頭資本支出持續擴張，未來可望持續受惠。

另外，基金目前少部分配置於受惠消費回升的內需型產業，考量主計處公布台灣第一季GDP年增6.51%高於先前預估之5.92%，顯示經濟狀況已明顯復甦，國內消費力道也可望逐步回升，在整體基本面好轉的情況下，預計部分資金可望轉流入具備復甦題材之產業，提升相關標的股價表現。

展望後市，野村中小基金經理人邱翠欣表示，目前市場已普遍反映聯準會延後降息的預期，接下來持續公布的美股財報將是市場焦點，若美國大型科技股都能持續繳出亮眼財報及好的股價表現，有助於台股大盤站穩2萬點並挑戰20,883點前高。

長期而言，美國通膨下滑趨勢明確，無論聯準會何時啟動降息，對於台股而言都是利多，而AI仍是未來3至5年最具成長性的題材，台灣身為科技供應鏈重鎮，相關供應鏈公司前景持續看好。

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