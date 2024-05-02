新光台灣高息優質成長ETF暫停募集 法人推測：ETF重複性過高

高股息ETF深受國人喜愛，新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF今年暫停募集。根據法人推測，目前ETF指數內容、持股與市場上現有的ETF具有重複性高的問題，主管機關對此可能有較嚴格的審查標準。

新光台灣高息優質成長ETF發行計畫一延再延，新光投信今日宣布，新光台灣高息優質成長ETF主因「截至5月1日仍尚未取得證期局核准函，決定該檔ETF今年暫停募集」。新光投信低調回應，詳細原因內部仍在了解中。

不過，根據同業法人推測，原則上在於3月「00940之亂」的經驗後，整個主管機關認為，台灣高股息ETF商品數量過多且多檔持股重複，因此若投信業者將發行的ETF指數內容與目前市面上太過相似的話，持股重複率甚至會高達70%至80%以上，此外，對於投資人選擇ETF時，也可能面臨的風險集中問題，如果多檔ETF持股重複，同時也對投資人產生一樣的投資風險，因此主管機關才會嚴格把關。

另有法人開玩笑表示，「主管機關希望各大發行業者多做點功課！不要偷懶！」因此主管機關可能希望各大業者研發部門要不斷精進研究、創新，提供投資人更多樣的選擇，同時也強調「持股重複性」可能是其中一個關鍵。

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