快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

新光台灣高息優質成長ETF暫停募集 法人推測：ETF重複性過高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF今年暫停募集。根據法人推測，目前ETF指數內容、持股與市場上現有的ETF具有重複性高的問題，主管機關對此可能有較嚴格的審查標準。本報資料照片
新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF今年暫停募集。根據法人推測，目前ETF指數內容、持股與市場上現有的ETF具有重複性高的問題，主管機關對此可能有較嚴格的審查標準。本報資料照片

高股息ETF深受國人喜愛，新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF今年暫停募集。根據法人推測，目前ETF指數內容、持股與市場上現有的ETF具有重複性高的問題，主管機關對此可能有較嚴格的審查標準。

新光台灣高息優質成長ETF發行計畫一延再延，新光投信今日宣布，新光台灣高息優質成長ETF主因「截至5月1日仍尚未取得證期局核准函，決定該檔ETF今年暫停募集」。新光投信低調回應，詳細原因內部仍在了解中。

不過，根據同業法人推測，原則上在於3月「00940之亂」的經驗後，整個主管機關認為，台灣高股息ETF商品數量過多且多檔持股重複，因此若投信業者將發行的ETF指數內容與目前市面上太過相似的話，持股重複率甚至會高達70%至80%以上，此外，對於投資人選擇ETF時，也可能面臨的風險集中問題，如果多檔ETF持股重複，同時也對投資人產生一樣的投資風險，因此主管機關才會嚴格把關。

另有法人開玩笑表示，「主管機關希望各大發行業者多做點功課！不要偷懶！」因此主管機關可能希望各大業者研發部門要不斷精進研究、創新，提供投資人更多樣的選擇，同時也強調「持股重複性」可能是其中一個關鍵。

ETF 高股息

延伸閱讀

高股息ETF一定是優於金融股的選擇！專家：00878配息穩定…產業如何輪動都有機會受惠

00878、00940、00939…將換成分股卡位「這些個股」吃豆腐！ 專家：這兩檔ETF重複性最低

高股息商品 小資存股新歡

00878配息0.51元…高股息ETF競爭激烈！ 專家：各家投信都拚了但對投資人是好事

相關新聞

不在提名名單內…永豐餘董座劉慧瑾將卸任 宣布已完成階段性任務

永豐餘投控（1907）董事會通過第29屆董事提名名單，董事長劉慧瑾不在提名名單中，將卸下董座一職，而從永豐餘本屆董事提名...

新光台灣高息優質成長ETF暫停募集 法人推測：ETF重複性過高

高股息ETF深受國人喜愛，新光投信2日宣布，新光台灣高息優質成長ETF今年暫停募集。根據法人推測，目前ETF指數內容、持...

新台幣升4.6分 收32.496元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.496元，升4.6分，成交金額9.33億美元

聯準會持續偏向寬鬆政策 景順：有利亞洲風險資產、有望延續良好表現

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，美國聯準會已在過去的五次會議中保持利率不變，這次會議也是如此。

準金管會主委彭金隆 預計與各大公會展開請益之旅

新任金管會主委彭金隆將於5月20日上任，據了解，其預計於5月3日邀請金融業各大公會展開會面行程，該請益行程相當低調，包含...

衝用戶數 「LINE Bank推薦友禮」升級 獎金無上限

純網銀瞭解到消費者對優惠回饋的喜愛，LINE Bank 2日宣布「推薦友禮」升級，即日起推薦人一鍵選擇LINE好友發送私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。