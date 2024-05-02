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永豐銀行董座曹為實：綠色金融推動綠色轉型 綠金比黃金值錢

中央社／ 台北2日電
「綠色行動力論壇 綠電碳中和 企業永續大作戰」下午在松山文創舉行，永豐銀行董事長曹為實以「綠色金融催動綠色星球」為題，發表專題演講。記者陳正興／攝影 陳正興
「綠色行動力論壇 綠電碳中和 企業永續大作戰」下午在松山文創舉行，永豐銀行董事長曹為實以「綠色金融催動綠色星球」為題，發表專題演講。記者陳正興／攝影 陳正興

金融力量協助企業綠色轉型，永豐銀行董事長曹為實今天指出，投資者更偏好投資綠色企業、給予更高的本益比，顯示綠金比黃金值錢，永豐銀將資金引導至綠色企業，協助企業解決綠色轉型中的困境。

曹為實今天出席「綠色行動力論壇 綠電碳中和 企業永續大作戰」，並以「綠色金融推動綠色星球」為題進行專題演講。

曹為實以30年後餐桌可能只剩人工罐頭食品警示，如果現在不對環境永續有所作為、有效減少地球升溫，未來很可能發生。他指出，工業製造及能源生產占溫室氣體排放逾7成，嚴重影響全球升溫攝氏1.5度目標，必須即刻、實際的透過綠色能源轉型、綠色企業來面對挑戰。

曹為實表示，在ESG行動中，倡議組織、投資人、客戶、監管單位與金融機構等都要在各自位置努力，才可能達成淨零轉型目標，特別是金融機構可以用錢推動綠色金融。

他指出，通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）與賓士（Benz）3家2023年的營收約為特斯拉（Tesla）的2倍，但特斯拉的本益比（P/E）為49，遠高於其他3家，顯示投資者更偏好選擇綠色企業，企業越綠越值錢。

曹為實進一步說明，金融機構從綠色產品、綠色技術、綠色環境3個方向協助企業，以綠色金融引導資金流向綠色企業，有效解決研發生產成本高、投資回報週期長、綠能供不應求等綠色轉型困境。

曹為實分享永豐銀在綠金的實際作為，10年前就開始行動並秉持有作為、有功效等原則。曹為實表示，永豐銀在光電融資市占率30%、綠色債券發行額達新台幣104億元，綠能電廠裝置容量為3.75GW，代表3成的太陽電為永豐銀所投資，而融資電廠發電量1年相當於提供133萬家用電戶。

曹為實總結，在綠色行動上，企業可能會迷失、不知如何進行，但全世界開始對綠色行動有一套標準後，從現在開始制訂行動準則，未來綠色作為都會是賺錢的機會。

永豐銀行 綠能 電廠

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