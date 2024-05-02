快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

全支付推 TWQR 0%手續費 加入店家踴躍比預期高2倍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全支付自今年3月11日正式開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能，為首家電支業者於TWQR上開放「信用卡付款」服務，並推出限時加入全支付TWQR「0%手續費」優惠，且結合全聯全台門市共同推廣，成功吸引眾多店家加入TWQR支付平台，加入的店家踴躍比預期成長高出了2倍。許多合作店家反饋，全支付TWQR的零手續費政策大幅減輕了營運壓力，同時因回饋活動吸引客流，顧客回頭率高，業績顯著提升。

夜市文化是台灣引以為傲的社會特色之一，隨著TWQR的順利拓展，全支付今也宣布5月2日進駐全台14大夜市，包含：寧夏夜市(台北)、士林夜市(台北)、饒河夜市(台北)、師大夜市(台北)、公館夜市(台北)、延三夜市(台北)、艋舺夜市(台北)、臨江夜市(台北)、樂華夜市(新北)、東門夜市(宜蘭)、東大門夜市(花蓮)、中原夜市(桃園)、中壢夜市(桃園)、總站夜市(台中)等人氣夜市；2024年5月3日至6月23日直接祭出「全台14大夜市」大回饋，每週五、六、日於指定夜市消費筆筆拿20%的全點回饋，每週最高回饋達100全點。

全支付表示，即日起到5月31日，全支付環台第二輪第二站探索桃園、新竹、苗栗三地當地人氣餐廳、特色咖啡廳、文具店及各類地方美食，於活動期間消費筆筆最高享11.5%全點回饋，最高可得100全點，使用帳戶付款優惠疊加最高可享15%全點回饋。包括即日起到6月30日於各合作通路(適用全聯以外通路)使用帳戶付款，包含「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶」付款，皆可享筆筆1.5%全點回饋無上限；連結指定銀行再加碼：國泰世華銀行、玉山銀行、元大銀行帳戶付款筆筆2%全點回饋，可與各通路優惠活動疊加，全點一點等於一元。

此外，即日起到5月31日前於各合作通路(適用全聯與大潤發以外通路)，使用玉山銀行、台新銀行及聯邦銀行信用卡支付，每筆交易享最高5%全點回饋，每月各享最高50全點；首次綁定玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行（2838）、新光銀行及兆豐銀行信用卡，更有消費滿額加碼贈最高可得88全點優惠。

全支付 夜市 玉山銀行

延伸閱讀

桃園重要幹道家具行旁藏「天九牌賭場」 警破門逮捕70餘人

文昌帝君來了！全聯「考生限定版」乖乖上架 新口味被讚超香：買3箱

夏天超清爽！她大推全聯1香皂「老公從頭洗到腳」 頭皮屑全掰

全聯遭罰2千萬！併大潤發未履行「1承諾」公平會動手 怕獨吞市場開7大負擔

相關新聞

新台幣升4.6分 收32.496元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.496元，升4.6分，成交金額9.33億美元

準金管會主委彭金隆 預計與各大公會展開請益之旅

新任金管會主委彭金隆將於5月20日上任，據了解，其預計於5月3日邀請金融業各大公會展開會面行程，該請益行程相當低調，包含...

衝用戶數 「LINE Bank推薦友禮」升級 獎金無上限

純網銀瞭解到消費者對優惠回饋的喜愛，LINE Bank 2日宣布「推薦友禮」升級，即日起推薦人一鍵選擇LINE好友發送私...

元大證券推出「繳稅輕鬆還」借貸專案 資金運用更靈活

近期許多投資人面臨繳納個人綜合所得稅的資金需求時，常會猶豫是否要忍痛賣股換取現金應急，其實投資人有更好的選擇，元大證券提...

金融三業Q1賺近3,000億元 台幣貶值、台股持穩…4月獲利可期

據金管會統計，今年首季金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘逼近3,000億元大關、達2,964.5億元，為同期...

銀行不動產貸款占比升

央行統計，今年3月底，銀行不動產貸款占總放款比率為37.08%，顯示國銀放款高度集中在不動產業務上；對此，央行官員解釋，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。