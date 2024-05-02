全支付推 TWQR 0%手續費 加入店家踴躍比預期高2倍

全支付自今年3月11日正式開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能，為首家電支業者於TWQR上開放「信用卡付款」服務，並推出限時加入全支付TWQR「0%手續費」優惠，且結合全聯全台門市共同推廣，成功吸引眾多店家加入TWQR支付平台，加入的店家踴躍比預期成長高出了2倍。許多合作店家反饋，全支付TWQR的零手續費政策大幅減輕了營運壓力，同時因回饋活動吸引客流，顧客回頭率高，業績顯著提升。

夜市文化是台灣引以為傲的社會特色之一，隨著TWQR的順利拓展，全支付今也宣布5月2日進駐全台14大夜市，包含：寧夏夜市(台北)、士林夜市(台北)、饒河夜市(台北)、師大夜市(台北)、公館夜市(台北)、延三夜市(台北)、艋舺夜市(台北)、臨江夜市(台北)、樂華夜市(新北)、東門夜市(宜蘭)、東大門夜市(花蓮)、中原夜市(桃園)、中壢夜市(桃園)、總站夜市(台中)等人氣夜市；2024年5月3日至6月23日直接祭出「全台14大夜市」大回饋，每週五、六、日於指定夜市消費筆筆拿20%的全點回饋，每週最高回饋達100全點。

全支付表示，即日起到5月31日，全支付環台第二輪第二站探索桃園、新竹、苗栗三地當地人氣餐廳、特色咖啡廳、文具店及各類地方美食，於活動期間消費筆筆最高享11.5%全點回饋，最高可得100全點，使用帳戶付款優惠疊加最高可享15%全點回饋。包括即日起到6月30日於各合作通路(適用全聯以外通路)使用帳戶付款，包含「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶」付款，皆可享筆筆1.5%全點回饋無上限；連結指定銀行再加碼：國泰世華銀行、玉山銀行、元大銀行帳戶付款筆筆2%全點回饋，可與各通路優惠活動疊加，全點一點等於一元。

此外，即日起到5月31日前於各合作通路(適用全聯與大潤發以外通路)，使用玉山銀行、台新銀行及聯邦銀行信用卡支付，每筆交易享最高5%全點回饋，每月各享最高50全點；首次綁定玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行（2838）、新光銀行及兆豐銀行信用卡，更有消費滿額加碼贈最高可得88全點優惠。

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