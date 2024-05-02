EBC金融集團脫穎而出 斬獲「卓越執行券商」獎

EBC金融集團再次提升行業標準並脫穎而出，今本年度FXDailyinfo.com外匯券商大賞中贏得「卓越執行券商」一獎，該獎項反映了EBC持續競爭激烈的外匯交易環境中，專注為客戶提供流暢高效的交易體驗。

於2012年成立的FXDailyInfo.com是廣受外匯交易社群信賴的媒體平台。自2016年起，該站舉辦外匯券商大賞，讓交易者參與投票，選出並表揚在不同範疇中表現優秀的同業。投票機制令交易者有機會發聲表態，參與篩選大賞得勝者的過程。

EBC金融集團贏得「卓越執行券商」一獎引人注目，因為這獎項反映了大賞對營運卓越和以客戶為中心的服務的全面評估。該獎項的評審準則包括執行速度、技術架構設施、全球合作和客戶支援等。