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把關趨嚴 新光台灣高息優質成長ETF暫停募集

中央社／ 台北2日電

經過3月「00940之亂」後，主管機關對於新發行的高股息ETF把關趨嚴。新光台灣高息優質成長ETF募集計畫幾度延宕，新光投信今天宣布，「由於截至5月1日仍尚未取得證期局核准函，決定這檔ETF今年暫停募集。」成為00940之亂後第1檔中箭落馬的高股息ETF。

據了解，新光台灣高息優質成長ETF今年初就已經送件，但發行計畫一延再延，眼見同梯的兆豐台灣電子成長高息等權重（00943）本週一開始募集，群益台灣科技高息成長（00946）、野村台灣趨勢動能高股息ETF（00944）更準備5月9日掛牌上市，新光台灣高息優質成長卻遲遲未能取得主管機關核淮，引發外界關注。

新光投信今天更是直接宣布，「決定這檔ETF今年暫停募集」。至於卡關原因，新光投信低調表示，內部正了解中，對於無法幫投資人創造好的股息收益，感到遺憾。

一位投信業董事長私下表示，這兩年國內掀起高股息ETF投資熱潮，尤其今年3月光是元大台灣價值高息ETF（00940）和統一台灣高息動能ETF（00939）就募集了超過新台幣2000億元，引發「高股息ETF之亂」。主管機關擔心市場過熱，以及投資標的高度重疊等問題，對於新發行的高股息ETF審核趨嚴。

該投信董事長說，「後面進場的高股息ETF，對於指數編製、成分股標的等，如果沒辦法提出合適的說明與區隔，恐怕過不了關」。

另外，新光投信的母公司新光金控，旗下新光人壽因無法達到資本適足等級，被金管會要求儘速完成增資的法定義務，新光台灣高息優質ETF的募集計畫是否因此遭受牽連，也引發外界高度聯想。對此，投信業界主管認為一碼歸一碼，投信募集的資金是在信託管理範圍，與金控的資本結構有所區隔。

ETF 高股息

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