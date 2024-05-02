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新台幣午盤貶2.1分 暫收32.563元

中央社／ 台北2日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.563元，貶2.1分，成交金額4.3億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，早盤最高32.51 元、最低32.58元。

外匯 新台幣

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