新台幣午盤貶2.1分 暫收32.563元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.563元，貶2.1分，成交金額4.3億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，早盤最高32.51 元、最低32.58元。
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