衝用戶數 「LINE Bank推薦友禮」升級 獎金無上限
純網銀瞭解到消費者對優惠回饋的喜愛，LINE Bank 2日宣布「推薦友禮」升級，即日起推薦人一鍵選擇LINE好友發送私訊，即可推薦親友申辦三大產品「開戶」、「分期信貸」、「聯名信用卡」，透過社群賺現金。
推薦人進入LINE Bank服務點選「邀請好友」，即可喚起「LINE好友列表」，一次速發推薦訊息給50位不同的好友。開戶推薦成功可獲100元、分期信貸推薦成功獲588元，聯名信用卡推薦成功獲300元。推薦獎金優渥，且獎勵沒有上限。
開業至今，LINE Bank「推薦友禮」已累積全台數十萬客戶參與，單一推薦人最高紀錄賺得百萬獎金。在月活躍2,100萬客戶的LINE社群平台上，LINE Bank是第一家創新提供多產品推薦機制的銀行。
LINE Bank指出，全新升級的「推薦友禮」首先納入「開戶」、「分期信貸」、「聯名信用卡」等三項產品，推薦人只需單一連結，即可一口氣推薦親友申辦三項產品，不只避免親友被訊息轟炸，也不必像過往得分別發送不同產品的推薦連結。
LINE Bank表示，未來「推薦友禮」將逐步納入更多金融服務的推薦獎勵，讓推薦人輕鬆向親友推薦更多LINE Bank的創新產品與服務。
LINE Bank提醒，5月2日上午10:00起舊版推薦連結即將失效，請推薦人務必進入LINE Bank「推薦友禮」活動頁重新取得新連結，體驗全新升級的「推薦友禮」，並成功推薦好友完成申辦。有志者不妨呼朋引伴，測試自己是否是親友中的人氣王。輕鬆拿獎金。
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