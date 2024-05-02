全球股債震盪激烈 加碼組合基金時機到
地緣政治風險升溫，加上美國通膨數據頑固，市場情緒左右股債表現。瀚亞投信表示，聯準會降息預期變化與美股財報牽動市場情緒與全球資產表現，在經濟與獲利展望保持穩健的情況下，風險性資產仍有表現空間，投資人應採多元化布局，建議可布局組合基金，達進可攻、退可守之效益。
瀚亞多重收益優化組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)經理人鄭夙希表示，美股財報周展開，觀察前四個季度財報表現，每季實際平均成長率都比預期高出4個百分點；有鑑於第一季經濟仍較預期強勁，預估財報應能延續過去幾個季度的優異表現，預估公用事業、科技及通訊服務類股的獲利成長動能最佳。
鄭夙希表示，美國CPI與PCE數據間存在差異，增加聯準會降息前景的不確定性，但只要PCE數據可支持聯準會通膨預期，仍舊保有預防性降息的空間；受到聯準會降息預期遞延，導致10年期公債標售不理想，推升殖利率走高，有機會吸引中長線買盤，預估上行風險應該不大，惟缺乏利多催化劑，美債殖利率短線應在高檔震盪。
瞄準日幣商機，瀚亞多重收益優化組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 日幣級別3月上架，該檔基金同時涵蓋股票、債券、ETF及現金等資產並彈性配置，債券主要投資在投資等級債，較能面臨不確定性高的市場；股票則聚焦全球大型股，因市場波動期間，表現較中小股來得優異。
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