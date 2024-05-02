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元大證券推出「繳稅輕鬆還」借貸專案 資金運用更靈活

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期許多投資人面臨繳納個人綜合所得稅的資金需求時，常會猶豫是否要忍痛賣股換取現金應急，其實投資人有更好的選擇，元大證券提供「不限用途款項借貸」服務，投資人只要開立不限用途款項借貸帳戶，透過「投資先生APP」即可24小時線上申辦，利用手中庫存股票作為擔保品進行借貸，簡易操作快速取得所需資金，最低借款金額新臺幣一萬元起，隨借隨還以日計息，且不需開辦費。

元大證券為感謝投資人的支持，即日起至2024年8月31日舉辦「繳稅輕鬆還」借貸專案活動，凡於2024年有繳稅需求的投資人，憑當年度牌照稅、個人綜合所得稅或房屋稅之繳稅證明文件並以庫存股票作為擔保品申辦「繳稅輕鬆還」借貸專案，即可於核定借貸額度內享有優惠借貸利率，讓投資人能輕鬆繳稅，相關活動訊息請上元大證券官網或洽客服專線（02）2718-5886。現在透過「投資先生」APP，免出門、免臨櫃，就能24小時輕鬆完成不限用途款項借貸帳戶線上開戶，享受「聰明理財 享受生活」的一條龍優化服務。

因應5月申報綜合所得稅的需求，元大證券還提供便利線上報稅工具，只要是元大證券電子交易客戶，憑網路電子憑證即可進行綜合所得稅申報，透過線上下載所得資料，不僅收支一目瞭然，計算稅額快速便利，線上報稅更可享有優先退稅處理，減少臨櫃報稅繁雜的程序，免出門即能輕鬆完成申報流程。

元大

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