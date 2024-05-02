快訊

轉戰成人平台？被爆SWAG找上門 謝和弦前妻Keanna證實：有加微信

中職／前兄弟「最帥洋將」退休轉戰財金界 竟變成大摩副總裁

訓練狗狗不能只給獎勵！訓犬師揭上課過程 米克斯最難教

落實永續 元富證券「缺一Book」募二手書助公益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券「缺一Book」募二手書助公益。(左起)元富證券公共事務暨行銷部副總許恬忻、董事長陳俊宏、總經理張清發(元富證券/提供)
元富證券「缺一Book」募二手書助公益。(左起)元富證券公共事務暨行銷部副總許恬忻、董事長陳俊宏、總經理張清發(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券呼應SDGs目標15「陸域生態的保育」，日前舉辦「缺一Book二手書募集」活動，由董事長陳俊宏及總經理張清發帶領與號召同仁、客戶及供應商共同響應捐贈二手書。短短十天就募集了1,988本二手書，成果斐然。書籍將交予TEIA台灣環境資訊協會，後續在TAAZE讀冊生活網路書店上架販賣，所得款項將用於環境資訊公開、推廣環境公益信託，棲地保護及環境教育與公眾參與。

元富證券響應節能減碳與促進綠色經濟，鼓勵同仁成為行動第一線，因此發起「缺一Book」募集二手書活動，傳達舊書不僅讓書的生命獲得延續的可能，更有機會為他人帶來幸福，甚至能幫助弱勢家庭的學童，透過書籍循環再利用，讓書籍延伸價值。此外，捐出二手書不但是愛物惜物的表現，也減少砍樹製紙、落實環保理念，重複使用二手書更可減少資源浪費。

為了宣傳如此溫暖有意義的活動，元富透過海報、E-mail、下單APP、電子對帳單等管道爭取露出，短短十天內就募集了1,988本二手書。其中不乏投資理財、商業管理叢書、經典百科、小說、散文、歷史、傳記等。值得一提的是，近七成的二手書，書況良好，近似全新。顯示元富同仁不僅是愛書人更是樂於助人、愛心滿滿之人。所募書籍經元富志工的整理後，將交予TEIA台灣環境資訊協會處理，後續於TAAZE讀冊生活網路書店上架販賣，所得款項將用於環境資訊公開、推廣環境公益信託，棲地保護及環境教育與公眾參與。

除捐贈二手書助公益外，元富內部也積極響應減少紙張碳足跡，提倡辦公室與營業據點無紙化，促使降低對地球森林資源的需求。並逐年進行汰換老舊空調設備、更換LED照明設備，建置太陽能發電設備等。此外，自2019年起，每年進行全據點的溫室氣體盤查及外部驗證，四年期間在直接碳排放量及能源間接碳排放量大幅下降20%。今年3月獲准通過ISO14001環境管理系統及ISO50001能源管理系統兩項國際標準ISO雙認證。元富期許發揮企業影響力，持續邁向淨零碳排的永續目標。

元富 太陽能發電

延伸閱讀

台美合辦2024青年創新挑戰 盼找出海洋議題新解方

吸引許多鳥類駐足 竹市溪埔子人工濕地官網下月上線

廢棄九孔池搖身變珊瑚農場！海大養殖5000株17種珊瑚

賴清德老家違建又起爭議 王鴻薇批賴皮寮有兩大謊言

相關新聞

曾疾呼證券F4應整併！北大教授陳彥良出任金管會副主委

市場傳出，金管會政務副主委已瞄準現任台北大學法律系教授、也是第一金（2892）獨董的陳彥良。現年56歲的他，對永續金融、...

金融三業Q1賺近3,000億元 台幣貶值、台股持穩…4月獲利可期

據金管會統計，今年首季金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘逼近3,000億元大關、達2,964.5億元，為同期...

銀行不動產貸款占比升

央行統計，今年3月底，銀行不動產貸款占總放款比率為37.08%，顯示國銀放款高度集中在不動產業務上；對此，央行官員解釋，...

Fed 放鷹 銀行業三好三壞

美國鷹派抬頭，市場預期2024年要延到第3季才會降息1碼，甚至有人喊出全年利率不動的聲浪，若2024年不降息，法人認為有...

金管會副主委傳陳彥良出任

市場傳出，金管會政務副主委已瞄準現任台北大學法律系教授、也是第一金獨董的陳彥良。現年56歲的他，對永續金融、金融國際化等...

永豐金聚光壽險、ETF加碼 富邦壽持股比增坐穩第二大股東

永豐金控即將在6月7日舉行股東會，前十大股東名次出爐。根據最新名單，永豐餘持續位居最大股東之位，至於市場過去關注的寶佳集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。