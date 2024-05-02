落實永續 元富證券「缺一Book」募二手書助公益

新光金控旗下元富證券呼應SDGs目標15「陸域生態的保育」，日前舉辦「缺一Book二手書募集」活動，由董事長陳俊宏及總經理張清發帶領與號召同仁、客戶及供應商共同響應捐贈二手書。短短十天就募集了1,988本二手書，成果斐然。書籍將交予TEIA台灣環境資訊協會，後續在TAAZE讀冊生活網路書店上架販賣，所得款項將用於環境資訊公開、推廣環境公益信託，棲地保護及環境教育與公眾參與。

元富證券響應節能減碳與促進綠色經濟，鼓勵同仁成為行動第一線，因此發起「缺一Book」募集二手書活動，傳達舊書不僅讓書的生命獲得延續的可能，更有機會為他人帶來幸福，甚至能幫助弱勢家庭的學童，透過書籍循環再利用，讓書籍延伸價值。此外，捐出二手書不但是愛物惜物的表現，也減少砍樹製紙、落實環保理念，重複使用二手書更可減少資源浪費。

為了宣傳如此溫暖有意義的活動，元富透過海報、E-mail、下單APP、電子對帳單等管道爭取露出，短短十天內就募集了1,988本二手書。其中不乏投資理財、商業管理叢書、經典百科、小說、散文、歷史、傳記等。值得一提的是，近七成的二手書，書況良好，近似全新。顯示元富同仁不僅是愛書人更是樂於助人、愛心滿滿之人。所募書籍經元富志工的整理後，將交予TEIA台灣環境資訊協會處理，後續於TAAZE讀冊生活網路書店上架販賣，所得款項將用於環境資訊公開、推廣環境公益信託，棲地保護及環境教育與公眾參與。

除捐贈二手書助公益外，元富內部也積極響應減少紙張碳足跡，提倡辦公室與營業據點無紙化，促使降低對地球森林資源的需求。並逐年進行汰換老舊空調設備、更換LED照明設備，建置太陽能發電設備等。此外，自2019年起，每年進行全據點的溫室氣體盤查及外部驗證，四年期間在直接碳排放量及能源間接碳排放量大幅下降20%。今年3月獲准通過ISO14001環境管理系統及ISO50001能源管理系統兩項國際標準ISO雙認證。元富期許發揮企業影響力，持續邁向淨零碳排的永續目標。

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