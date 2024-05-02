銀行不動產貸款占比升

央行統計，今年3月底，銀行不動產貸款占總放款比率為37.08%，顯示國銀放款高度集中在不動產業務上；對此，央行官員解釋，主要是2023年出口表現不佳，導致銀行對房地產以外的融資餘額減少、不動產放款比率相對升高，及新青安房貸催出自住戶的購屋熱潮。

央行總裁楊金龍曾說，央行會注意銀行信用資源不要太集中在不動產授信，避免一旦房市泡沫，會影響到金融穩定。此話顯示，銀行的「不動產授信集中度」，為央行房市政策的重要觀察指標。

央行官員強調，自2020年12月以來，已五度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。此外，央行自2022年3月起，採行漸進的緊縮貨幣政策，今年3月再度升息半碼（0.125個百分點），亦有助強化選擇性信用管制措施成效。

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