銀行不動產貸款占比升
央行統計，今年3月底，銀行不動產貸款占總放款比率為37.08%，顯示國銀放款高度集中在不動產業務上；對此，央行官員解釋，主要是2023年出口表現不佳，導致銀行對房地產以外的融資餘額減少、不動產放款比率相對升高，及新青安房貸催出自住戶的購屋熱潮。
央行總裁楊金龍曾說，央行會注意銀行信用資源不要太集中在不動產授信，避免一旦房市泡沫，會影響到金融穩定。此話顯示，銀行的「不動產授信集中度」，為央行房市政策的重要觀察指標。
央行官員強調，自2020年12月以來，已五度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。此外，央行自2022年3月起，採行漸進的緊縮貨幣政策，今年3月再度升息半碼（0.125個百分點），亦有助強化選擇性信用管制措施成效。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 央行重啟打炒房措施三年半 這項受限不動產貸款掛「蛋」
▪ 股市大賺搶買房？這幾區賞屋人潮暴增 最高單周來百組
▪ 航空城安置住宅售價不到周邊建案一半 5月10日起線上選屋
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 竹科正對面超搶手3房建物7百萬起標 5月7日執行署開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言