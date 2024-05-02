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中信女子高球賽 9日揮桿

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
「2024中國信託女子公開賽」下周四（9日）開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑將全力把后冠留在台灣。 中國信託銀行／提供
「2024中國信託女子公開賽」下周四（9日）開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑將全力把后冠留在台灣。 中國信託銀行／提供

日次巡與台巡共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，將在下周四（9日）起一連三天，於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部開打，總獎金達3,000萬日圓（折合新台幣約630萬元），集結108位女子高球好手角逐后冠，精彩可期。本屆賽事是台灣首度於高球賽事現場運用「4D全視角」技術轉播，讓觀眾欣賞選手精采表現，且三天賽事開放免費入場。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」集結來自台灣、日本、泰國、中國大陸、韓國及德國共108位女將齊聚，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）包括丁子云、石昱婷、安禾佑、張子怡、張雅淳與劉芃姍，以及征戰美國次巡的侯羽桑、侯羽薔，將與泰國「小鋼砲」帕查拉朱達（P.K. KONGKRAPHAN）等好手一較高下。

去年於「2023緯創女子公開賽」封后的侯羽薔表示，期許自己穩定發揮，全力將后冠留在台灣，侯羽薔也將攜手姊姊侯羽桑正面迎戰甜心姊妹檔石昱婷、石昱莉。

5月11日決賽當天，將抽出價值10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視及住宿券等多項好禮，賽事期間於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返，現場賽事成績採用電子螢幕呈現，觀賽民眾可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況，歡迎民眾踴躍進場為選手加油。

此外，5月10日、11日兩天賽事同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託女子公開賽」粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，讓球迷零時差觀賞台、日共證的女子高球盛事。

本賽事亦獲逾20家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「台北─西雅圖商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越；另有台灣數位光訊科技、台灣三井不動產、台灣山葉機車公司、台灣運彩、台灣大和開發實業、日商大和房屋工業、近鐵集團、利晉工程、佳世達科技、建大工業股份有限公司、威剛科技、信驊科技、鑽石王子大飯店、圓山大飯店、JCB國際組織、Lexus、Mastercard萬事達卡、Optimum Nutrition、PORTER INTERNATIONAL、VESSEL Taiwan中呈實業（依筆畫排列），攜手推動台灣高爾夫運動發展。

中國信託商業銀行 高爾夫

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