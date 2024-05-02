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中租兩策略 拚獲利成長

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股2024年營運擬定管控成本與深化數位應用兩大策略方向，力拚獲利重返成長。中租控股並擬在東協地區暫不擴增新市場之下，回歸基本面循兩大策略控管包括資金與信用等各項成本，以及更新東協各國轉投資公司的資訊系統，逐步完善跨區域與涵蓋消費金融、企業金融等跨產品別的公版資訊系統，加速業務複製擴張效率，進而推升獲利。

中租控股2023年出現股票上市以來首度獲利衰退。不過，中租今年仍將在追求業務動能持續，及確保資產品質的同時，力拚獲利增長。

中租控股指出，今年營運兩大策略重點，第一是管控信用成本、資金與利息成本、管銷等各項成本，二是深化數位經營和數據應用。落實第一點將從擴張業務之前的管理著手，前台業務與中後台審查要充分溝通，落實企金授信標準與處理規則；消金方面持續線下、線上通路整合，加強人員與AI智能的人機協作，業務完成後則是落實不同市場的在地法規遵循，以確保資產價值。

深化數位營運與大數據應用，包括導入風險模型及數據管理，奠定資產品質基礎，通過線上線下整合，創造規模及數據深度應用，在消金、微型企金導入風險模型，掌控資產品質，並複製到柬埔寨、菲律賓、印尼等國子公司，帶動業務效能。

中租 東協

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