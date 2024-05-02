金管會副主委傳陳彥良出任

市場傳出，金管會政務副主委已瞄準現任台北大學法律系教授、也是第一金獨董的陳彥良。現年56歲的他，對永續金融、金融國際化等均頗有研究。對此人事案，陳彥良並未回應。

陳彥良曾撰文建議，金融在台灣如果只有監督和管理，不強調發展，金融業絕對只有死路一條，在少數執政下，更應該虛心傾聽業界和人民的聲音，金融主管機關不該只是金融警察，也應該是一個鋪橋造路的發展機關。

另外，陳彥良對證券周邊單位F4（證交所、櫃買、期交所、集保）應整併，也認為永續發展應破除排名迷思。陳彥良曾撰文指出，從各國證券市場發展趨勢來看，「國內整併」和「國際結盟」是兩條明顯主軸，以各國將交易、結算、交割、保管及收付做連結單一系統垂直整合來看，建議可將F4以股份轉換方式成立控股公司。

此控股公司可以在交易所上市，也讓國際交易所參股，引入國際金融市場的運作機制並和國際結盟；因從歷任金管會主委至今，F4整併議題一直懸而未決，陳彥良是否能扮演最後「黃金一腳」值得關注。

陳彥良在第一金擔任獨董，今年6月即將滿二屆（六年），第一金今年改選的候選名單中，陳彥良仍在列。惟據了解，陳彥良可能屆時再由財政部改派法人代表即可。

與陳彥良共事六年的第一金主管說，陳彥良以證交法、企業併購法等法律見長，不似法律人有「法匠」的僵化，在董事會中常會給出很實務的法規見解，讓法規與業務可以「架起來」。加上又第一金控六年的實務經驗，從銀行、證券、保險、租賃等業務都有著墨，法規與實務經驗兼具，又善溝通協調、接地氣，認為是可以輔佐金管會新任主委彭金隆的最佳人選。

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