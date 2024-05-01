央行重啟打炒房措施三年半 這項受限不動產貸款掛「蛋」

中央銀行自2020年12月重啟打炒房措施以來，迄今已三年半，資料顯示，截至2024年3月底，受央行限制的「工業區閒置土地抵押借款」，銀行撥款金額掛「蛋」，若與去年同期相較，公司法人房貸撥款金額減少一半，但高價住宅金額卻逆勢出現「倍增」情況。

央行統計顯示，截至今年3月底，銀行承作受限不動產貸款，除工業區閒置土地抵押貸款「歸零」外，公司法人房貸撥款金額也自去年同期的5.14億元，減至2.56億元，驟降逾一半。

但在高價住宅方面，撥款金額從去年同期13.34億元，上漲至31.6億元，暴增近1.4倍。銀行主管推測，可能與國內房價上漲有關。

銀行主管說，政府推出一系列健全房市措施，央行也採取調降建商購地貸款最高成數、要求一定期間內動工興建及房市選擇性信用管制等，讓建商推案時更加審慎。

央行先前公布，國銀建築貸款餘額3月走揚至3兆2,612億元、創新高，但單月僅增加65億元，年增率下滑至3.52%，創逾六年半最低，顯示政府打炒房措施確實衝擊建商的推案信心。

相較於建築融資增速降溫，國銀房貸餘額年增率節節高升；央行資料顯示，新青安房貸申購熱潮助拳，3月國銀房貸餘額增至10兆2,203億元，續創新高，單月大增827億元，為三個月新高，年增率漲至8.55%，為近兩年來最大。

回顧過去三年半，央行於2020年12月7日實施第一波選擇性信用管制，限制購屋貸款第3戶以上最高貸款成數上限為六成，同時取消寬限期。

2021年3月18日央行祭出第二波選擇性信用管制，將第3戶購屋貸款成數上限下修至5.5成，第4戶以上最高貸款成數為五成；高價住宅（豪宅）部分，也限縮豪宅貸款成數至5.5成，若已有3戶貸款，第4戶貸款最高成數為四成，進一步限縮多屋貸款族群的槓桿操作空間。

2021年9月22日再度加碼選擇性信用管制，有鑑於七大都會區（六大直轄市加上新竹縣、新竹市）交易量增、房價明顯上漲，將七大都會區定義為特定地區，新增規範在特定地區的第2戶購屋貸款不得有寬限期。

2021年12月15日祭出第四波選擇性信用管制，將第3戶購屋貸款成數上限再度下修至四成，而高價住宅也降低最高貸款成數至四成。

2023年6月15日央行進行第五波選擇性信用管制，限制自然人於七都地區第2戶購屋貸款最高成數上限為七成。

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