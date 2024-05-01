快訊

金融業首季狂賺近3000億元寫次高 為何保險業扮要角？

黃子佼案挨批封網太慢 兒少條例修正3情況可立即封網

央行重啟打炒房措施三年半 這項受限不動產貸款掛「蛋」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。路透
中央銀行。路透

中央銀行自2020年12月重啟打炒房措施以來，迄今已三年半，資料顯示，截至2024年3月底，受央行限制的「工業區閒置土地抵押借款」，銀行撥款金額掛「蛋」，若與去年同期相較，公司法人房貸撥款金額減少一半，但高價住宅金額卻逆勢出現「倍增」情況。

央行統計顯示，截至今年3月底，銀行承作受限不動產貸款，除工業區閒置土地抵押貸款「歸零」外，公司法人房貸撥款金額也自去年同期的5.14億元，減至2.56億元，驟降逾一半。

但在高價住宅方面，撥款金額從去年同期13.34億元，上漲至31.6億元，暴增近1.4倍。銀行主管推測，可能與國內房價上漲有關。

銀行主管說，政府推出一系列健全房市措施，央行也採取調降建商購地貸款最高成數、要求一定期間內動工興建及房市選擇性信用管制等，讓建商推案時更加審慎。

央行先前公布，國銀建築貸款餘額3月走揚至3兆2,612億元、創新高，但單月僅增加65億元，年增率下滑至3.52%，創逾六年半最低，顯示政府打炒房措施確實衝擊建商的推案信心。

相較於建築融資增速降溫，國銀房貸餘額年增率節節高升；央行資料顯示，新青安房貸申購熱潮助拳，3月國銀房貸餘額增至10兆2,203億元，續創新高，單月大增827億元，為三個月新高，年增率漲至8.55%，為近兩年來最大。

回顧過去三年半，央行於2020年12月7日實施第一波選擇性信用管制，限制購屋貸款第3戶以上最高貸款成數上限為六成，同時取消寬限期。

2021年3月18日央行祭出第二波選擇性信用管制，將第3戶購屋貸款成數上限下修至5.5成，第4戶以上最高貸款成數為五成；高價住宅（豪宅）部分，也限縮豪宅貸款成數至5.5成，若已有3戶貸款，第4戶貸款最高成數為四成，進一步限縮多屋貸款族群的槓桿操作空間。

2021年9月22日再度加碼選擇性信用管制，有鑑於七大都會區（六大直轄市加上新竹縣、新竹市）交易量增、房價明顯上漲，將七大都會區定義為特定地區，新增規範在特定地區的第2戶購屋貸款不得有寬限期。

2021年12月15日祭出第四波選擇性信用管制，將第3戶購屋貸款成數上限再度下修至四成，而高價住宅也降低最高貸款成數至四成。

2023年6月15日央行進行第五波選擇性信用管制，限制自然人於七都地區第2戶購屋貸款最高成數上限為七成。

央行 房貸

延伸閱讀

蘇澳「比薩斜塔案」初判無公安問題 建商盼復工受損住戶不滿

工業區服務中心主任圖利固定廠商 涉收回扣21400元

嘉市新榮戲院舊址蓋住宅售價創新高 建商預售挨罰原因曝

社子島協調會衝突...王世堅嗆抗議者收錢辦事 自救會批：服務建商的政客

相關新聞

P2P網路借貸平台又傳爆雷 旭新發長文聲明稱絕不甩鍋

繼imB網路借貸平台之後，台灣首家P2P網路借貸平台旭新科技爆雷，4月30日公告停止出金，投資人已成立自救會。旭新科技昨...

金融業首季狂賺近3000億元寫次高 為何保險業扮要角？

據金管會統計，2024年首季金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘2,964.6億元，已逼近3000億元大關，改...

央行重啟打炒房措施三年半 這項受限不動產貸款掛「蛋」

中央銀行自2020年12月重啟打炒房措施以來，迄今已三年半，資料顯示，截至2024年3月底，受央行限制的「工業區閒置土地...

股債齊揚讓金融三業今年首季大賺近3千億 創史上次高紀錄

金管會公布金融三業最新獲利，最新統計顯示，今年首季合計銀行、保險、證券等金融三業獲利2964.58億元，相較去年同期增加...

股匯市助攻金融業首季賺近3000億 寫史上同期次高

今年股市走揚、新台幣走軟，助攻保險業獲利，台股價量齊揚亦有助證券業表現，加上銀行業獲利動能續航，合計今年首季金融三業稅前...

自認不笨信用卡資料為何被騙走？金管會曝詐騙三手法

詐騙樣態種類繁多，經常讓人防不勝防，金管會整理信用卡詐騙案件取信民眾的三種手法，包括：佯裝臉書小編引導至釣魚網頁取得交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。