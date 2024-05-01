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股債齊揚 金融三業今年首季大賺近3千億 創史上次高紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新統計顯示，金融三業首季獲利大賺近3千億創史上同期次高紀錄。本報資料照片
金管會公布最新統計顯示，金融三業首季獲利大賺近3千億創史上同期次高紀錄。本報資料照片

金管會公布金融三業最新獲利，最新統計顯示，今年首季合計銀行、保險、證券等金融三業獲利2964.58億元，相較去年同期增加1.28倍，同時寫下史上次高紀錄，僅次於2021年同期。

最新統計結果顯示，今年首季銀行、保險、證券分別獲利1548.2億、1053億、363.38億元，其中，三月的銀行、保險、證券分別獲利505.2億、466億、137.06億元，其中比起2月，保險和證券在3月獲利的成長力道更強，保險受惠於實現股債投資利得、匯兌利益尤大，證券則主要受惠於經紀業務收入的貢獻，以及自營部門投資利得的實現。

在銀行業獲利方面，本國銀行在手續費收益、投資利得、其他淨收益等三大獲利挹注之下，今年首季獲利1425億，創下史上同期新高紀錄，而在台外銀的首季獲利受惠於呆帳費用減少，首季獲利59.1億，年增率33.6%，更甚於國銀12.6%的年增率。

保險業合計壽險業960億、產險93億，共獲利1053億，其中，壽險較去年同期增加1223億，最主要來自逾千億投資獲利的貢獻，產險業獲利則主要來自業務承保利益。

證期局統計顯示，包括證券、投信、期貨三大業別的證券三業，今年首季獲利363.38億元，年增60.9%。其中，證券業獲利288.41億元，年增64.13%，主要亦和台股站上萬點之後在3月繼續上攻，亦放大成交量，使經紀業務和自營業務雙雙受惠。

另外期貨商首季獲利19.49億，年增25.74%，亦受惠於市場交易量也上升，經紀手續費增加，再加上銀行的存款利率陸續調升，使期貨商的客戶保證金存款也有息收增加。

投信業則受惠於ETF規模大躍進，因此首季獲利55.48億，年增60.25%億，其中三月的獲利為首季之冠，主要受惠於00940、00939ETF分別達1750億、530億的募資規模，資產管理規模大幅上升因而使管理費增加更為顯著。

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