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首季外溢保單新契約保費逾52億 3大壽險貢獻9成

中央社／ 台北1日電

健康意識抬頭，設計健康管理回饋機制的外溢保單崛起，金管會統計，今年首季外溢保單新契約保費收入達新台幣52.84億元，年增12%，其中國泰人壽、南山人壽及富邦人壽外溢保單新契約保費合計占比達9成。

金管會公布整體壽險業外溢保單銷售概況，今年首季外溢保單新契約銷售件數達31.02萬件，年增14%，新契約保費收入達52.84億元，年增12%。

就個別公司觀察，國泰人壽首季外溢保單新契約保費收入約達28億元，奪外溢保單保費王，南山人壽首季外溢保單新契約銷售件數14.8萬件，奪外溢保單件數王。

截至今年首季止，市面上雖有13家壽險公司推出215張外溢保單，主要還是以國泰人壽、南山人壽及富邦人壽競爭較激烈，3大壽險首季外溢保單新契約保費收入合計逾49億元，占整體比重達9成。

依性質區分，若扣除「其他類」混合型保單，外溢保單主要分為以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單，共3大類型。

其中，以健走型保單買氣最佳，今年首季新契約保費收入近30.59億元、新契約件數達12.2萬件，其次為健檢型保單，首季新契約保費收入達10.47億元、新契約件數逾6.05萬件，至於提供其他非現金方式給付促進健康的保單首季新契約保費收入近6.97億元、新契約件數近3.03萬件。

金管會同步公布壽險業實物給付保單銷售概況，截至今年首季止，市面上共6家壽險公司推出44張實物給付保單，首季實物給付保單新契約銷售件數近7.82萬件，年增8成，新契約保費收入達7.69億元，年增21%。

實物給付保單主要分為提供殯葬服務、醫療服務及健康管理服務3種類型，但提供健康管理服務保單已無業者銷售，業績長期掛零。

提供醫療服務保單今年首季新契約保費收入達7.68億元，年增2成，新契約件數達7.81萬件，年增8成。提供殯葬服務保單今年首季新契約保費收入共67萬元，年增1.39倍，新契約件數共33件，年增1.06倍。

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