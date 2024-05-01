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股匯市助攻金融業首季賺近3000億 寫史上同期次高

中央社／ 台北1日電
今年首季金融三業稅前淨利達新台幣2964.58億元，寫史上同期次高，僅次於2021年。示意圖／ingimage
今年首季金融三業稅前淨利達新台幣2964.58億元，寫史上同期次高，僅次於2021年。示意圖／ingimage

今年股市走揚、新台幣走軟，助攻保險業獲利，台股價量齊揚亦有助證券業表現，加上銀行業獲利動能續航，合計今年首季金融三業稅前淨利達新台幣2964.58億元，寫史上同期次高，僅次於2021年。

金融三業指銀行業、保險業及證券期貨投信業，其中，銀行業可進一步細分為本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

根據金管會公布金融三業獲利最新概況，今年首季金融三業合計稅前淨利達2964.58億元，逼近3000億元大關，年增高達1.28倍，獲利創下史上同期次高，僅次於2021年的3176.3億元。

其中，整體銀行業首季稅前淨利達1548.2億元，不僅獲利貢獻比過半，亦是史上同期新高，年增13.2%。

觀察各銀行業別，在手續費淨收益、投資及其他淨收益2大支柱發威下，本國銀行首季稅前淨利達1425億元，創史上同期新高，年增12.6%。在台外銀首季稅前淨利達59.1億元，年增33.6%，主因提列呆帳費用減少所致。

今年美台股市走揚，壽險業伺機實現資本利得，加上新台幣兌美元走貶，壽險業海外投資部位出現匯兌利益，淨匯損壓力相對減輕，帶動壽險業首季稅前淨利達960億元，年增1223億元，產險業在業務承保利益挹注下，首季稅前淨利達93億元，年增125億元。

隨產、壽險業相比2023年同期雙雙虧轉盈，推升整體保險業首季稅前淨利達1053億元，年增1348億元。

證券期貨投信業今年首季稅前淨利合計達363.38億元，年增60.9%。其中，因台股價量齊揚，券商經紀及自營業務收入雙雙成長，券商首季稅前淨利繳出288.41億元佳績，年增64.13%。

期貨商首季稅前淨利19.49億元，年增25.74%，除了經紀業務手續費收入成長外，因自營操作績效佳，自營業務收入同步走高，加上銀行存款利率調升，客戶保證金專戶利息收入隨之增加。

今年以來台股ETF掀起新一波旋風，尤以在3月募集的元大台灣價值高息（00940）及統一台灣高息動能（00939）討論度最高，根據金管會統計，投信業首季稅前淨利達55.48億元，年增60.25%，主因資產管理規模上升，挹注投信業經理費收入成長所致。

壽險業 新台幣

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