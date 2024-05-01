台幣4月貶5.52角 貶值幅度1.7%

美國聯準會可能延後降息，美元維持全球最強貨幣地位，統計4月新台幣匯率累計貶值5.52角，貶值幅度為1.7%；今年以來，新台幣匯率更是重挫1.807元，貶幅高達5.55%，台灣出口產業及海外投資部位龐大的壽險業，可望有豐沛的匯兌利益入袋。

新台幣匯率昨（30）日升值1.6分，收在32.542元，總成交量為13.77億元，顯示本周美國聯準會會議決策出爐前，市場觀望氣氛濃厚。

展望5月，匯銀主管指出，聯準會降息時程仍是主導匯市風向的關鍵指標，預估短期內新台幣匯率將維持32.2~32.8元區間整理。

回顧4月美元走勢一枝獨秀，主要亞幣持續溜滑梯，其中，日圓兌美元重挫3.52%、為「最弱亞幣」，台灣主要貿易對手國韓元也貶值2.52%，多於新台幣匯率貶幅1.7%。至於星元與人民幣，4月分別兌美元貶值0.88%與0.25%，表現相對抗跌。

與去年底相較，今年以來主要亞幣走勢全盤皆墨，新台幣匯率重貶5.55%，在主要亞幣裡仍居中，低於日圓匯率貶幅9.85%，以及韓元匯率貶幅6.2%。

匯銀主管表示，聯準會利率會議結果將於周四出爐，市場一面倒押寶聯準會利率將按兵不動，並聚焦在聯準會主席鮑爾會後談話，是否進一步透露聯準會的降息時程與幅度。

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