富邦演說秀 蔡明忠、蔡明興直播力推ESG

富邦集團昨天舉辦FUBON Talks富邦演說秀，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自出席。蔡明忠表示，希望將ＥＳＧ融入到集團超過七點三萬名員工的日常工作中，進一步發揮個人影響力為集團與社會帶來正向循環；蔡明興則說，希望匯聚員工想法激發創新能量，並透過演說秀舞台實現自我、提升能力，進而將ＥＳＧ理念實踐於工作及生活日常。

FUBON Talks富邦演說秀是富邦集團每年重要的內部活動，蔡明忠、蔡明興每年均連袂出席評選，今年則以富邦四大永續策略願景：低碳、數位、激勵、影響為主軸，並首次於松菸誠品表演廳舉辦，更首次全面開放現場直播，讓民眾身歷其境和富邦一起關心永續議題。

蔡明忠表示，富邦深耕台灣已超過六十三年，四月是富邦集團的生日月，因此特別選在這個時間舉辦這個重要活動。長期以來富邦都期許集團各公司能落實永續經營，並希望透過一年一度的富邦演說秀活動，讓同仁也能從自身的業務出發，發揮創意為企業永續共盡心力。

蔡明興指出，富邦金控自二○一五年全面啟動「永續經營ＥＳＧ願景工程」，二○二一年起聚焦ＥＳＧ四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」，今年富邦演說秀延續ＥＳＧ四大策略主題，希望匯聚員工想法，激發創新能量，並透過演說秀舞台實現自我、提升能力，進而將ＥＳＧ理念實踐於工作及生活日常。

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