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國人瘋 ETF 獨步全球 金管會監控套上三大緊箍咒

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會對ETF銷售、發行及交易面再套三大緊箍咒。 聯合報系資料照
金管會對ETF銷售、發行及交易面再套三大緊箍咒。 聯合報系資料照

國人瘋ETF獨步全球，推升ETF規模將邁向5兆大關，又以台股高股息ETF為首，衍生諸多行銷和配息亂象，金管會對ETF銷售、發行及交易面再套三大緊箍咒，包括畫出結合網紅行銷紅線、高股息ETF得加註「無保證收益」警語、證交所將對新上架的ETF審查背後成分股集中度與流動性等。

金管會對ETF再栓三大螺絲
金管會對ETF再栓三大螺絲

一是銷售面，強化募集期間銷售文件審查、與投信結合網紅行銷規範。其中網紅合作畫三道紅線，包括合作需納投信內控制度、需與網紅簽契約、投信需定期檢視網紅行銷是否合規，如嚴禁說「打敗定存」，也需揭露是某公司贊助。

一旦合作網紅違規，投信業將面臨投信顧公會、與金管會兩道懲處，前者可處最重50萬違約金，後者金管會可視情節處糾正、警告、或最重300萬罰鍰。

證期局副局長黃厚銘說，業者就已合作網紅管理若有不合規定者，例如未在內控定管理機制、或是契約內容不完整等，會給業者三個月內調整期，該規範將在6月底前發布，各業者最晚需在9月底前合規。

若投信業是透過行銷公司與網紅合作，仍算置入性行銷「我們就是追蹤、最終看網紅是否合規」；至於網紅是否需「執照」？黃厚銘說，網紅「適格性」由投信顧公會自律規範決定。

二是發行面，高股息ETF將加註「無保證收益及配息」警語，提醒投資人高股息ETF並非「定存替代」，金管會也要求證交所或櫃買對ETF背後成分股，需審查集中度與流動性。

金管會也將督導投信業對所發行的ETF及ETF追蹤指數，強化評估成分股集中度與流動性，避免建倉及大額申贖時影響股價及流動性。

黃厚銘說，投信業者需自行檢視、追蹤自己與市場上發行ETF的成分股，判斷成分股是否有集中度或流動性疑慮；證交所則是在ETF上市前，再做指數審查和判定。

三是交易面，金管會將督導證交所和櫃買中心，定期評估ETF持股狀況、建置交易資料庫。

據金管會到3月底統計，全台ETF市場規模已達4兆7,381億元，年增2兆536億元，其中光台股ETF就吸了逾1.8兆，占比近四成，顯示國人每100元投資ETF，就有40元都是買台股ETF。

4月至今還有兩檔掛牌，包括捲起旋風的元大台灣價值高息ETF（00940）、及台新債券ETF基金，至今已推升整體ETF規模達4兆9,303億元，目前還有五檔審核中，最快5月將衝破5兆元大關，ETF狂潮獨步全球。


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