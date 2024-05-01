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醫療院所財報公布…林口長庚最賺 土城醫院最虧

旺旺保Q1 EPS 1.81元 第一保0.85元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

二大產險2024年第1季獲利出爐。旺旺保（2816）第1季賺4.05億元，累計每股稅後純益（EPS）為1.81元，創下歷年同期新高；第一保（2852）第1季稅後純益達2.55億元，累計每股稅後純益0.85元，改寫近五年同期新高。

旺旺保公布第1季財報，第1季稅前盈餘4.57億元，較去年同期2億元，年增129.33%，第1季稅後純益4.05億元，較去年同期2億元，年增103.23%，翻了一倍，累計每股稅後純益（EPS）1.81元，創同期新高。

旺旺保發言人潘少昀指出，今年第1季獲利成長率較高，主要是因簽單保費較去年同期成長11.7%，且去年同期仍有受到防疫險理賠干擾，截至去年底約剩2.7億元累積虧損，在今年第1季已全數彌補，加上投資部分，第1季由於國內股市表現不錯，在本業與投資都有正向發展下，獲利也較去年同期倍增。

展望今年，潘少昀表示，儘管第1季表現不錯，仍須留意4月初大地震造成的災損理賠，在住火險方面的理賠較不會造成影響，但商業險方面，在各大廠商搶修復原之後，會清點實際損失，包含營業中斷、財產損失、停機損失等等，實際理賠金額還在確認中。另外，在再保緊縮，市場費率調整的情況下，預估今年企業險簽單保費仍會維持穩定成長的態勢不變。

第一保今年第1季稅後純益2.55億元，較去年同期0.75億元，年增241.3%，累計每股稅後純益為0.85元，改寫近五年同期新高。

第一保發言人吳東穎表示，第一保今年第1季簽單保費年成長9.97%，其中車險為主要險種，占比約達六成，加上公司從去年開始便進行強化利基業務的調整，過去第一保只要有業務來就做，積極搶攻市占，但現在會把利基業務放在第一項，並篩選出不好的業務，進行調配，到今年第1季也有一些成績展現出來。

保費 災損

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