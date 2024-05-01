金融業AI指引草案獲155則意見 金管會：6月底前定案

AI浪潮來襲，金管會2023年12月公布金融業運用AI指引草案，蒐集外界意見。金管會今天表示，外界共提出155則意見，近期將召開專家學者會議作最後定案，於6月底前發布。

金管會2023年10月發布金融業運用AI核心原則，並於2023年12月進一步公布金融業運用AI指引草案，其中包括建議金融機構訂定緊急關閉機制等，並於公共政策網路參與平台「眾開講」公開徵詢外界意見60天。

金管會主秘蔡福隆今天受邀參與AI與資訊安全論壇，他在論壇中提到，金管會公布金融業運用AI指引草案後，外界踴躍提出155則意見，不管是文字酌修或內容修正建議，金管會內部均在處理中，近期將召開專家學者會議，對指引作最後定案，並於6月底前發布。

金管會創新中心專門委員劉秀玲在例行記者會說明，金管會研擬的金融業運用AI指引草案，內容有些採舉例說明，但有金融業者表達希望指引更有彈性，憂心舉例會有侷限性，因此金管會將在指引清楚載明，舉例僅是供業者彈性參考運用。

她指出，AI有些可能是業者自行設計、有些是委託他人設計，有些是外購，最終AI指引預計將增訂不同情境，依業者與合作廠商分工情形，負擔相應責任。

金管會原先於草案中規定，希望金融業運用AI若屬於高風險程度，要採第三方評測進行獨立驗證；但業者表達，希望可由業者自行評估整體風險程度後，決定是否要採第三方評測，若屬於高風險，也希望除了第三方評測外，或可採第三方稽核等。

劉秀玲表示，針對外界意見，金管會目前都還在評估中，後續還會再徵詢專家學者意見。她說，金融業運用AI指引將是具有彈性的行政指導，而非硬性規定，金管會在今年初新春記者會已釋出時程規劃，今年第2季將發布金融業運用AI指引，預計發布時間落在6月。

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