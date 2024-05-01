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會計師事務所投入不動產業務 新闢藍海

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

會計師事務所紛紛投入不動產業務，背後有三大原因，首先不動產收益穩定，其次也是高淨值家族傳承的重要工具，第三不動產稅務複雜、法規變化迅速，結合會計師專業，能提供一條龍服務，成為會計事務所的新藍海。

近來受到地緣政治、美中貿易戰、稅制及ESG浪潮夾擊下，不動產能提供長期穩定收益，還能成為資產組合中的多樣化元素，KPMG安侯建業主席陳俊光直言，「現在就是成立不動產顧問公司的最佳時機。」

KPMG畢馬威不動產顧問公司董事總經理陳文正表示，未來主要有三大客群，包含高淨值家族、金融保險業、營建業。

政府希望引導壽險業資金進入公共建設，以及北市宣告大都更時代來臨，都帶來新契機。

陳文正也強調，現今客戶對於不動產議題不再只關注買賣，更會納入風險意識考量，包含減碳、法規變化等，會計師有更多著力點。

此外勤業眾信、資誠先前都已成立不動產顧問公司，也都是看中不動產保值、同時是家族傳承重要工具，希望結合會計師本業、並延攬不動產業界人才，提供一條龍服務、創造新藍海。

安永所長傅文芳表示，目前涉及不動產相關業務，多是與不動產業界採合作方式。據了解，安永目前設有家族辦公室，若是高淨值家族傳承，涉及不動產相關議題，也多可由家族辦公室來協助客戶。

壽險業 安永 淨值

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