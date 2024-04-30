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四壽險5月調高台外幣保單91張 美元保單最高4.05%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險美元保單高利戰再度開打。據了解，截至30日為止，至少四家壽險公司預計在5月調高新台幣、美元保單宣告利率，合計高達91張，其中美元保單占64張、新台幣保單27張，調升後，美元保單最高宣告利率維持在4.05%。

預計5月以後，包括全球人壽、遠雄人壽（5859）、凱基人壽與台灣人壽，美元保單宣告利率最高水準均達4.05%、為市場上最高水準。

據了解，壽險龍頭國泰人壽、南山人壽、台新人壽、遠雄人壽、元大人壽與全球人壽，5月宣告利率均按兵不動，富邦人壽調升新台幣保單宣告利率，台灣人壽預計調整美元利率，凱基人壽則是台外幣保單宣告利率同步調升。

富邦人壽表示，因三行庫2年期定儲利率調升，影響條款約定以此為宣告利率下限的商品，因此富邦人壽5月調升25張停售台幣利變年金商品，宣告利率低於2年期定儲利率的商品調升至1.75%，調升後利率落於1.75%～2.1%。

台灣人壽決議5月調升21張美元保單5個基本點，調整後美元保單最高利率增至4.05%，為目前市場上最高水準。

凱基人壽（前中國人壽）調升新台幣與美元保單宣告利率，其中新台幣調升現售2張商品，調升幅度為13個基本點，宣告利率調整至2.48%；美元調高3張現售商品，調整幅度介於5至10個基本點，最高宣告利率為4.05%，同樣為市場上最高。

三商美邦人壽（2867）表示，因應美債利率上升，5月大舉調升40張美元保單宣告利率5個基本點，其中包含現售商品9張，以及停售商品31張，調整後，最高宣告利率拉至3.6%。

宣告利率是指保險公司向保戶收取保費後加以運用後，依據實際投資狀況等因素得到的報酬率。宣告利率會隨經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。

保單 新台幣

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