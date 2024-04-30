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新光金喊重啟合併評估 金管會：盡速增資新壽最重要

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會表示，新光金應盡速對子壽險增資，這是最重要的事情，其他部分不予回應。本報資料照片
金管會表示，新光金應盡速對子壽險增資，這是最重要的事情，其他部分不予回應。本報資料照片

新光金（2888）26日董事會通過重啟與台新金（2887）合併的可行性評估，引市場關注，金管會表示，新光金應盡速對子壽險增資，這是最重要的事情，其他部分不予回應。

銀行局副局長童政彰說，現階段我們只關心，新光金作為新壽的唯一股東，是否可以完成對子壽險的增資義務，「目前所關心的就是要順利完成增資」，對董事會其他議案決定，金管會不予回應。

他說，所有董事本需基於善良管理人責任討論每一個議案，金管會無法對金控董事會每一個議案做回應，現階段重點就是「增資」，要求新光金對子公司增資法定義務要去履行，目前金管會關心的就是這件事。

保險局副局長蔡火炎也說，新壽已連兩期RBC都未達200%法定標準，新光金應盡速增資新壽，這是最重要的事情，以維護保戶權益。

銀行局和保險局均同步在4月23日發函給新光金和新壽，各要求二個月、及一個月內再提增資等財業務改善計畫。

增資 新光金 金管會

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