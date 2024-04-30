第十屆公司治理評鑑結果出爐 七家上櫃公司新進榜前5%

為持續提升我國公司治理水平，櫃買中心與臺灣證券交易所持續辦理公司治理評鑑，第十屆評鑑結果已於4月30日出爐，本次有952家上市公司及754家上櫃公司，共計1,706家公司接受評鑑。本屆排名與第九屆相較，上櫃公司前20%之名單中共計有29家公司新進榜，前5%之38家公司中則有七家公司新進榜，且其中四家公司是首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑的重視，並競相致力精進公司治理。

前5%之38家公司中七家公司新進榜的有揚秦、精材、神準、太醫、台燿、新漢、大國鋼，其中揚秦、台燿、新漢、大國鋼等四家公司是首次進榜。

有八家上櫃公司是連續十屆排名前5%，包括穩懋、新鼎、世界、中光電、中美晶、元大期、頎邦，以及崑鼎，堪稱公司治理的績優生。

市值未達50億元，不過類別排名前1%之公司有揚秦、湯石照明，以及新鼎。此外，本屆進步最多級距之公司有富驊、穩得。富驊上一屆是66%～80%的級距，本屆進步到6%至20%級距；穩得上一屆是81%～100%的級距，本屆進步到21%至35%級距。

櫃買中心說明，本次評鑑依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司之評鑑結果。在上市上櫃公司混合排名公告部分，依受評公司產業別及年底市值，除原「金融保險類」、「市值100億元以上之電子類」、「市值100億元以上之非金融電子類」、「市值50億元以上至100億元」等四大類別外，本屆增加公布「市值未達50億元」類別之排序，級距分為前1%、2%~10%、11%~20%、21%~40%、41%~60%及61%~100%等六個區間，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中之表現，亦可促進上市上櫃公司自發性提升公司治理。

櫃買中心將與證交所於6月共同舉辦頒獎典禮，本次除公開表揚排名前5%之上市及上櫃公司（上市、上櫃家數分別為48家及38家），及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之公司（上市、上櫃公司家數分別為9家及7家）外，為給予表現優良之小型上市上櫃公司勉勵，新增「市值未達50億元」類別排名前1%之公司（上市、上櫃公司家數分別為5家及3家）及本屆進步最多級距之公司（上市、上櫃公司家數分別為1家及2家），鼓勵公司為提升我國資本市場之公司治理水準共同努力，並且善盡企業社會責任，進而強化我國企業的競爭力。

第十屆公司治理評鑑結果公布於證券暨期貨市場發展基金會網站「公司治理評鑑專區」（https://webline.sfi.org.tw/CGE/），投資人亦可至櫃買中心網站「公司治理評鑑系統專區」(http://www.tpex.org.tw/web/regular_emerging/governance/corporate_governance_09.php?l=zh-tw)及公司治理中心網頁（http://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh）查詢。

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