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國內外投資大賺逾4千億 壽險業三月獲利近千億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布三月壽險業獲利最新概況。本報資料照片
金管會公布三月壽險業獲利最新概況。本報資料照片

金管會今日公布3月最新的壽險業者獲利及避險損益概況，統計顯示，在國內外投資利益首季大賺超過4000億的加持之下，使壽險業者今年首季大賺近千億元。

其中，雖然壽險公司在3月的避險成本仍高達346億，但受惠於台股在3月站上2萬點之後繼續上攻的效益，再加上趁海外債券價格上揚大舉實現投資利得，使得壽險業以股債投資損益為主的其他綜合損益，繼2月首度由負轉正之後，3月單月的其他綜合損益更大舉增加1280億元。

統計顯示，全體壽險業的單月淨獲利431億，是2月單月獲利的2倍，累計今年首季，壽險業者獲利已達960億，近千億的水準，而壽險業的其他綜合損益大增逾千億，比起2月增加595億，增幅超過約1倍。

保險局指出，相較2月的壽險公司的避險比率達68%，3月的避險比重已續降至66% ，為首季以來最低；且新台幣匯率在3月貶值1.31%，比起2月的0.86%幅度更大，亦使未避險兌換利益在3月有1802億，另外最新統計顯示，截至3月底，壽險業的避險工具成本已經連續第8個月處在超過300億元的高檔，3月的避險工具成本332億，雖然是首季以來最低，但仍在300億以上，今年首季的避險工具換匯成本累計達1068億、首季外匯淨損達502億，3月單月則再增100億淨匯損。

保險局指出，112年底的新台幣匯率貶值幅度為2.67％，壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為1306億元，較112年底增加386億元，113年2月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響合計數為-502億元，同期間壽險業國外投資淨利益(包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動)為2924億，若比起2月的1649億，國外投資淨利等於3月單月就增加1275億元，此外，若計入首季國內投資大賺1219億，等於今年首季的國內外投資獲利就合計4143億元。

保險局最新統計顯示，累計到3月底的外匯評價淨利為5143億，亦即，倘若壽險公司的海外投資不避險，就會有5143億的匯兌利益，但仍全部被避險成本吃掉，包括在3月單月避險工具評價損失1268億，更甚於2月，換匯總成本332億，外匯價格準備金淨提存302億，均較2月來得大。

在避險成本的部分，保險局說明，由於業者的美債持有部位增加，所以換匯成本也跟著拉高，但CS和NDF變動方向不一；CS成本從1月的3.82%增至3.98%，但在3月降至3.83%，NDF則由1月的4.41%下降至3.61% ，3月再續降至3.08%，顯示三月央行升息效應，的確有助於壽險避險成本改善。

壽險業

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